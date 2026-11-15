포르투갈, 대표팀 은퇴한 호날두 기리려 '등번호 7' 디자인 변경

▲ 포르투갈 축구대표팀 유니폼의 새로운 7번 디자인

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포르투갈이 축구대표팀에서 은퇴한 크리스티아누 호날두(41·알나스르)의 업적을 독특한 방식으로 기리기로 했습니다.포르투갈축구협회(FPF)는 국가대표 은퇴를 선언한 호날두를 기리기 위해 그가 달았던 등번호 7의 디자인을 변경하기로 했다고 15일(한국시간) 알렸습니다.협회는 "절대 잊히지 않을 이야기"로 시작하는 발표문에서 이날 열린 덴마크와의 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그A 4조 5차전 홈경기부터 오랜 세월 호날두가 착용했던 국가대표팀 유니폼의 등번호 7을 새로운 디자인으로 바꾸기로 했다고 밝혔습니다.바뀐 숫자 7의 디자인은 일반적으로 쓰이는 기존 것과 달리 중간에 가로획이 들어가 있습니다.이러한 표기 방식은 적지 않은 해외 국가에서 숫자 1과 7을 구분하기 위해 쓰고 있기도 합니다.국제축구연맹(FIFA) 규정상 국가대표팀 등번호는 영구 결번할 수 없기 때문에, 포르투갈은 숫자 디자인을 변경하는 것으로 호날두에게 경의를 표했습니다.협회는 "특별한 의미를 가진 숫자의 의미를 영원히 간직하고 그것이 상징하는 유산을 기리는 또 다른 방법"이라면서 "호날두와 관련된 이야기, 추억, 업적, 그리고 감동은 영원히 기억될 것이기 때문"이라고 설명했습니다.이어 "오늘부터 대표팀 유니폼에 새로운 7번이 새겨지겠지만, 그 의미와 자부심은 그대로 유지할 것이다. 기존 디자인의 7번은 절대 잊히지 않을 이야기를 영원히 기리기 위해 남겨두겠다"면서 "고마워요, 크리스티아누"라고 덧붙였습니다.2003년 18세의 나이로 포르투갈 대표팀에 데뷔한 호날두는 A매치 통산 234경기에 출전해 146골을 넣었습니다.이는 남자 축구 역대 A매치 최다 출전 및 득점 기록입니다.호날두는 20년 넘게 포르투갈 대표로 활약하며 월드컵에 6차례 출전해 모든 대회에서 득점하는 진기록도 세웠습니다.하지만 조르즈 제주스 감독과의 불화로 대표팀 소집 도중 무단으로 팀을 이탈해 파문을 일으킨 지 한 달여 만인 지난 5일 전격적으로 대표팀 은퇴를 선언했습니다.호날두는 "23년 동안 나는 대표팀의 7번 유니폼을 입고, 지키고, 전 세계 경기장으로 가지고 다니는 특권과 책임을 누렸다"고 돌아보고는 "이 유니폼을 미래에 넘겨줄 때가 됐다. 쉬운 결정은 아니었다. 어떤 결정은 머리로만 내리는 게 아니라 마음으로도 내리기 때문이다. 2003년 8월에 시작돼 내 인생을 영원히 바꾼 여정이 끝났다"고 밝혔습니다.한편, 포르투갈은 이날 열린 덴마크와 홈 경기에서 라스무스 호일룬에게 두 골을 내주는 등 4실점이나 하고 1대 4로 졌습니다.이미 4연승으로 8강 진출을 확정한 포르투갈은 첫 패배를 당했습니다.덴마크는 3승 2패(승점 9)로 조 2위에 자리했습니다.호날두 은퇴 이후 처음으로 7번을 배정받은 카를루스 포브스는 벤치에 있다가 후반 19분 주앙 펠릭스와 교체로 투입됐습니다.이날 경기에 앞서 포르투갈 선수들은 기존 디자인의 등번호 7번이 새겨진 유니폼을 착용하고 경기장에 입장했습니다.(사진=포르투갈축구협회 홈페이지 캡처, 연합뉴스)