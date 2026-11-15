김건우 vs 다카하시, APBC 결승 선발…김도영은 설욕 나선다

▲ 야구대표팀 김도영

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프로야구 SSG 랜더스의 왼손 선발 투수 김건우가 일본 프로야구 주니치 드래건스의 오른손 투수 다카하시 히로토와 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승에서 선발 맞대결을 펼칩니다.APBC 홈페이지에 따르면, 한국과 일본 야구대표팀은 14일 늦은 밤 결승전 선발 투수로 각각 김건우와 다카하시를 예고했습니다.두 선수는 15일 오후 7시 일본 도쿄돔에서 열리는 결승전에 양 팀의 첫 번째 투수로 마운드에 오릅니다.김건우는 지난 12일 호주와 1차전에서 세 번째 투수로 등판해 2⅔이닝 동안 50개의 공을 던지며 1피안타 5탈삼진 무실점으로 잘 막았습니다.다만 이틀을 쉰 뒤 다시 등판하는 일정이 걸립니다.호주전에서 적지 않은 공을 던진 만큼, 짧은 이닝을 책임진 뒤 교체될 가능성도 있습니다.김건우는 2026시즌 KBO리그에서 28경기에 등판해 9승 11패 평균자책점 6.38을 기록했습니다.한국 타자들이 상대해야 할 다카하시는 APBC 일본 야구 대표팀의 에이스입니다.2021년 주니치에 입단한 다카하시는 2024시즌 12승 4패 평균자책점 1.38의 특급 성적을 내는 등 매년 평균자책점 3.00 미만의 안정적인 투구를 펼쳤습니다.2026시즌엔 19경기에 등판해 5승 7패 평균자책점 2.62를 찍었습니다.시속 150㎞대 강속구와 140㎞대 체인지업, 컷패스트볼, 스플리터 등 다양한 구종을 던집니다.빠른 팔 스윙과 간결한 투구폼이 인상적인 투수입니다.한국 타자들에게 낯선 투수는 아닙니다.다카하시는 2023 월드베이스볼클래식(WBC)과 2024 프리미어12, 지난해 평가전 등 한국 대표팀을 상대로 세 차례 등판했습니다.2023 WBC 본선 1라운드 한국과 경기에선 일본의 마지막 투수로 등판해 1이닝을 무피안타 무사사구 1탈삼진으로 틀어막았습니다.2024년 11월에 열린 프리미어12 한국전에서는 선발 등판해 4이닝 7피안타(1홈런) 무사사구 8탈삼진 2실점 했습니다.당시 한국 대표팀 3번 타자 3루수로 선발 출전한 김도영(KIA 타이거즈)은 1회초 원아웃 2루에서 헛스윙 삼진, 3회초 선두 타자로 나와 헛스윙 삼진으로 물러났습니다.한국 타자들이 다카하시를 효과적으로 공략한 기억도 있습니다.다카하시는 지난해 11월 16일 도쿄돔에서 열린 한국과 평가전에 5번째 투수로 등판해 2이닝 2피안타(1홈런) 2볼넷 1사구 4탈삼진 2실점으로 부진했습니다.당시 김주원(NC 다이노스)은 몸에 맞는 공으로 출루했고, 안현민(kt wiz)은 좌중월 솔로 홈런을 뽑아냈습니다.특히 안현민은 5대 7로 패색이 짙던 8회말 1사에서 다카하시의 몸쪽 150㎞대 강속구를 받아쳐 홈런으로 연결했습니다.다카하시는 올해 초에 열린 2026 WBC 일본 대표팀에도 승선했지만, 한국전엔 등판하지 않았습니다.이번 APBC 한국 대표팀 야수 중 다카하시를 상대해 본 경험이 있는 선수는 김도영과 안현민, 김주원 등입니다.안현민은 딱 1년 만에 다카하시와 같은 장소에서 재회합니다.2년 전 프리미어12에서 두 차례 삼진을 기록한 김도영에겐 설욕의 기회입니다.김도영은 이번 대회 초반 다소 아쉬운 모습을 보였으나 14일 대만과 APBC 풀리그 3차전에서 결승 홈런을 때리는 등 부활의 조짐을 보였습니다.한국으로서는 다카하시가 낯선 상대가 아닌 데다 과거 공략에 성공한 경험이 있다는 점이 긍정적입니다.김도영과 안현민 등 중심 타자들이 다카하시를 상대로 어떤 승부를 펼칠지가 결승전의 관전 요소입니다.한국은 2015 프리미어12 준결승전 승리 이후 이어진 일본전 12연패를 끊고 우승을 차지하겠다는 각오입니다.(사진=AP, 연합뉴스)