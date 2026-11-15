선두 달리던 최혜진, LPGA 투어 디 안니카 3R서 2위로 주춤

▲ 최혜진

최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러) 셋째 날 공동 선두 자리에서 내려왔습니다.최혜진은 15일(한국시간) 쌀쌀한 바람이 부는 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 4개와 보기 4개를 맞바꿔 타수를 줄이지 못했습니다.중간 합계 12언더파 198타를 친 최혜진은 1,2라운드에서 공동 선두를 달리다 2위로 밀려났습니다.보기 없이 버디 한 개를 잡은 린디 덩컨(미국)이 중간 합계 13언더파 197타를 적어내 공동 선두에서 단독 1위로 올라섰습니다.지난달 한국 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 우승한 요시다 유리(일본)가 3타를 줄여 3위(중간 합계 11언더파 199타)에 오르며 우승 경쟁에 뛰어들었습니다.최혜진은 2라운드와 마찬가지로 전반 9개 홀에서 약한 모습을 보였습니다.1번 홀과 2번 홀(이상 파4)에서 연속 보기를 적어낸 최혜진은 5번 홀(파4)에서도 또 한 타를 잃었습니다.6번 홀(파4)과 7번 홀(파5)에서 연속 버디를 잡은 최혜진은 13번 홀(파4), 14번 홀(파5)에서도 한 타씩을 줄였지만, 18번 홀(파4)에서 보기를 적어내 아쉽게 3라운드를 끝냈습니다.최혜진은 LPGA 공식 인터뷰에서 "오늘 날씨가 꽤 쌀쌀했고, 코스가 전보다 딱딱해졌다고 느꼈다"며 "핀을 직접 공략하기 보다는 공을 굴려서 그린에 올리려고 노력했다"고 말했습니다.2022년 LPGA 투어에 데뷔해 아직 우승하지 못한 최혜진은 "우승을 놓쳤던 기억도 있지만, 그것 역시 소중한 경험"이라며 "내일 전반 9개 홀에서 경기가 잘 풀리지 않더라도 끝까지 집중력을 유지하겠다"고 덧붙였습니다.윤이나는 버디 4개와 보기 3개로 한 타를 줄여 중간 합계 10언더파 200타를 쳐 4위로 순위를 끌어 올려렸습니다.손가락을 다쳤던 유해란은 보기 없이 버디 5개를 골라내 공동 5위(중간 합계 9언더파 201타)로 도약했습니다.유해란은 "지금 손 상태가 100%가 아니어서 시즌 최종전(CME그룹 투어 챔피언십)에 나갈 수 있을 지 확인해 보고 싶었다"며 "1,2라운드보다 손 상태가 좋아졌고, 오늘은 통증도 거의 없었다"고 말했습니다.세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 버디 4개에 더블보기 1개, 보기 3개를 적어내며 1타를 잃어 공동 8위(7언더파 203타)로 3라운드를 마쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)