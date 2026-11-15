한국 축구, 17일 카타르와 올해 마지막 A매치…'변해야 산다!'

▲ 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 14일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 잠시 생각에 잠겨 있다.

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'홍명보호'의 실패를 목도하며 '모레노호'를 통해 한국 축구의 변화와 발전을 갈구했던 팬들의 감정은 계속된 졸전에 실망과 외면으로 바뀌었습니다.이제 11월 A매치 원정 2연전의 두 번째 경기이자 2026년 마지막 A매치를 준비하는 태극전사들에게는 차갑게 식은 팬들의 마음을 돌리기 위해서라도 '효율적 압박-정교한 세트 플레이'를 바탕으로 호쾌한 승리가 절실합니다.로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀(랭킹 32위)은 17일(한국시간) 오후 11시 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위 카타르와 평가전을 치릅니다.2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 홍명보호가 해체되면서 한국 축구는 스페인 출신의 모레노 감독을 임시 사령탑으로 영입해 9∼10월 A매치 4연전과 11월 A매치 2연전의 지휘봉을 맡겼습니다.팬들은 모레노호에서 태극전사들의 변화된 모습을 원했지만, 경기가 계속될수록 기대감은 점점 실망감으로 변하고 있습니다.9∼10월 A매치 4연전에서 2승 1무 1패(에콰도르전 승·우루과이전 패·베네수엘라전 무·우즈베키스탄전 승)를 거둔 모레노호는 수치상으로는 나쁘지 않은 결과였지만 '플랜B' 없이 핵심 해외파 선수들에게 의존하는 '플랜A'만 고수하며 '무색·무취'의 전술을 펼쳤습니다.모레노 감독은 '임시 사령탑'의 신분으로 9∼10월 A매치 4연전과 11월 A매치 2연전을 맡아 6경기 결과와 내용으로 '정규직 전환'에 도전했던 터라 모험 대신 안정을 꾀할 수밖에 없는 상황이었습니다.하지만 '정규직 전환'의 대전제였던 아시안컵이 중동 정세 불안으로 내년 1월에서 12월로 1년 가까이 미뤄지면서 오는 27일 계약이 끝나는 모레노 감독의 미래는 불투명한 상태입니다.태극전사들도 아시안컵 연기로 주전 경쟁의 동력이 미약해진 터라 11월 A매치 2연전은 사실상 동기 부여 자체가 쉽지 않은 상황입니다.이런 가운데 모레노호는 13일 사우디아라비아(55위)와 11월 A매치 2연전 첫 경기에서 2대 3으로 패하는 아쉬운 결과를 냈습니다.항상 지적됐던 효율성 없이 체력만 낭비하는 전방 압박과 수비진을 교란하는 정교한 세트 플레이의 부재는 경기 내내 상대를 지배하지 못하고 쫓아가는 데 급급한 상황의 반복으로 이어졌습니다.모레노 감독은 사우디아라비아전이 끝난 뒤 "골을 쉽게 내줬고, 대표팀 레벨에선 나오지 말아야 할 실수도 나왔다. 적어도 무승부를 만들 수 있는 충분한 득점 기회가 있었는데, 결과를 가져오지 못했다"고 완패를 인정했습니다.여기에 한국 축구 역대 남자 선수 최다 출전과 최다 골 기록(152경기 59골)을 보유한 손흥민(LAFC)마저 문전 노마크 기회에서 슈팅을 공중으로 날려 보내는 실수까지 겹치며 모레노호는 총체적 난국에 빠지고 말았습니다.이 때문에 모레노 감독과 26명의 태극전사는 카타르전이 올해 마지막을 장식하는 평가전인 만큼 팬들에게 반드시 승리로 보답해야 하는 과제를 떠안았습니다.한국은 카타르와 역대 전적에서 6승 2무 3패로 앞서지만, 2019년 아시안컵 8강에서 0-1로 패하며 우승 도전에 실패했던 쓰라린 기억이 있어 승리가 절실합니다.사우디아라비아전에서 아쉽게 득점을 놓친 손흥민의 부활 포도 기대됩니다.9월 우즈베키스탄전에서 프리킥 득점을 따낸 손흥민은 A매치 통산 151번째 출전 경기에서 59호 골을 넣어 차범근 전 감독(136경기 58골)과 함께 갖고 있던 A매치 한국인 남자 최다 골 기록을 새로 썼습니다.팬들은 손흥민이 올해 마지막 A매치에서 통산 60호 골로 유종의 미를 거두길 간절히 바랍니다.더불어 사우디아라비아전에서 이재성(마인츠)의 득점을 도운 황희찬은 손흥민과 함께 카타르를 상대로 나란히 2골씩을 넣어 '카타르 킬러'의 면모를 보인 것도 눈에 띕니다.사우디아라비아전을 마치고 "모든 부분에서 나아져야 한다. 상대에게 기회를 덜 허용해야 하고, 수비도 개선이 필요하다"라고 공언했던 모레노 감독이 카타르 격파를 위한 '필승 전술'을 마련할 수 있을지 팬들의 관심이 쏠립니다.(사진=연합뉴스)