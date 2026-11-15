젠지, 결승전서 역전패…BLG, LoL 월드 챔피언십 우승

▲ 빌리빌리 게이밍(BLG)

젠지, 1세트 '4용'에 장로 내주고도 한타 압승

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BLG, 2·3세트서 나이트·바이퍼 앞세워 반격

빈·바이퍼의 질주…젠지, 4세트에서도 역전패

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한국 팀이 독식해온 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언 자리를 중국의 빌리빌리 게이밍(BLG)이 빼앗았습니다.젠지(Gen.G)는 15일(한국 시간) 미국 뉴욕 바클레이스 센터에서 열린 2026 LoL 월드 챔피언십(월즈·롤드컵) 결승전에서 중국의 빌리빌리 게이밍(BLG)에 세트 스코어 1-3으로 패했습니다.BLG는 이날 승리로 창단 이래 최초 월즈 우승을 달성했습니다.중국 리그 LPL은 이로써 LCK의 4연속 우승 행진을 끊어내고 2021년 이후 5년만에 챔피언 타이틀을 탈환했습니다.올해 월즈 여정에서 압도적인 경기력을 보여줬던 두 팀은 1세트부터 팽팽하게 맞섰습니다.BLG는 8분께 공허 유충을 잡는 젠지를 기습하며 먼저 싸움을 걸었습니다.'기인' 김기인이 일점사를 당해 먼저 쓰러졌지만 젠지는 '캐니언' 김건부와 '쵸비' 정지훈이 맞받아치며 BLG와 서로 2킬씩을 교환했습니다.BLG는 오브젝트 싸움에서 확연한 우위를 점했습니다.BLG는 두 번째 드래곤 버프까지 방해 없이 가져간 데 이어 16분께는 협곡의 전령과 3번째 드래곤까지 안정적으로 챙기며 격차를 적립했습니다.젠지는 22분께 BLG의 4번째 드래곤 사냥을 저지하러 나섰습니다.간발의 차이로 버프는 내줬지만, 쵸비가 '쉰' 펑리쉰을 잡아내고 '룰러' 박재혁이 체력이 빠진 '바이퍼' 박도현-'온' 러원쥔 듀오까지 처치하며 총 골드 차이에서 리드했습니다.BLG가 쌓아올린 '4용' 버프 격차도 젠지의 집단 교전(한타)) 조직력을 앞서지는 못했습니다.BLG는 28분께 간발의 차이로 장로 버프를 챙기는 데 성공했지만, 젠지는 상대 바텀 듀오를 쓰러트린 것을 시작으로 4킬을 일방적으로 따냈습니다.총 골드 차이는 젠지가 5천 이상 리드했습니다.젠지는 35분께 두 번째 장로 드래곤 한타에서도 대승을 거뒀습니다.기인이 BLG 진형 뒤로 파고들어 상대 주포인 바이퍼를 먼저 잘라냈고, 룰러의 코르키가 거듭 피해를 누적시키며 승부에 쐐기를 박았습니다.젠지는 압도적으로 벌어진 챔피언 격차를 앞세워 38분만에 BLG 넥서스를 터트리고 첫 세트를 따냈습니다.젠지는 2세트 밴픽에서 탑에 베인을 기용하는 조커 픽을 꺼내들었습니다.쉰은 3분께 기인이 BLG 타워 쪽으로 깊숙이 들어와 스킬 쿨타임이 빠진 사이 한 차례 찔러 선취점을 따냈습니다.BLG는 6분께 쵸비와 캐니언의 돌진을 맞받아치며 2킬을 더 따내 초반부터 격차를 벌리는 듯 보였습니다.하지만 젠지는 룰러가 7분께 대치 상황에서 바이퍼를 상대로 솔로 킬을 따내고, 뒤늦게 쫓아오는 온까지 '듀로' 주민규가 처치하며 LCK 챔피언의 저력을 보여줬습니다.앞선 세트에서 보여줬던 젠지의 날카로운 한타 조직력은 25분경 한타에서 빛을 발했습니다.젠지는 BLG가 치던 드래곤 버프를 가로챈 데 이어 쵸비의 오리아나가 궁극기로 '나이트' 줘딩과 쉰의 발을 묶은 사이 기인의 베인이 파고들어 전부 잡아내며 맹추격했습니다.BLG의 근소한 리드 속 물고 물리는 오브젝트 쟁탈전이 이어지며 경기는 장기전으로 흘러갔습니다.젠지는 한 차례 BLG의 본진 난입을 허용했지만, 룰러가 이어지는 교전에서 킬을 쌓아올리며 격차를 메꿔나갔습니다.47분께 생성된 장로 드래곤 싸움에서 젠지는 쵸비가 먼저 쓰러지고, 바이퍼의 직스가 날린 궁극기에 뒤로 밀려나며 패배하는 듯 보였습니다.하지만 캐니언이 그대로 드래곤 둥지로 몸을 날려 강타로 장로 버프는 스틸하는 데 성공합니다.젠지 역시 위기는 막아냈지만 치명타를 맞은 상황.본진을 끼고 역전 기회를 노렸지만, 결국 53분만에 넥서스를 내주며 세트 스코어 1:1 동점을 기록했습니다.한 차례씩 강펀치를 주고받은 젠지와 BLG.BLG는 젠지가 밴픽에서 마지막 픽으로 진을 가져가자 탈리야를 바텀 라이너 포지션에 기용하며 응수했습니다.빈틈을 노리는 교전 속 바이퍼가 쉰의 갱킹 지원에 힘입어 듀로를 처치, 7분께 선취점을 따냈습니다.젠지는 오브젝트 점유율에서 앞서는 가운데 룰러와 쵸비가 킬을 쌓아올리며 BLG를 추격했습니다.BLG는 25분께 한타에서 나이트의 빅토르가 궁극기를 꽂아넣은 사이 빈과 바이퍼가 파고들어 3킬을 내고, 내셔 남작(바론) 버프까지 얻으며 승기를 잡았습니다.BLG는 뒤이은 교전에서 젠지를 상대로 연이어 킬을 따내며 37분만에 본진을 공략, 젠지를 매치 포인트까지 밀어붙였습니다.벼랑끝에 몰린 젠지는 4세트 초반부터 압박 플레이에 나섰습니다.룰러는 2분께 날카로운 '앞 점멸'로 뛰어들어 바이퍼를 상대로 솔로 킬을 낸 데 이어, 듀로와 협공으로 또다시 처치하면서 바텀 라인전을 완전히 터트렸습니다.하지만 이어지는 한타에서는 온의 니코가 광역 군중제어기를 연달아 적중시키면서 바이퍼가 추격할 판을 깔았습니다.젠지는 오브젝트 점유율은 앞서며 우위를 점했지만, '빈' 천쩌빈의 그웬을 앞세운 BLG의 진격에 킬 스코어 역전을 당하며 30분만에 총 골드 차이를 7천까지 허용하고 말았습니다.젠지는 33분께 바론 사냥으로 승부수를 띄웠지만 이 역시 빈의 역습에 저지당하며 패색이 짙어졌습니다.결국 젠지는 룰러의 분전에도 43분경 본진을 내주며 패배, 올해 월즈 여정을 준우승으로 마무리했습니다.(사진=라이엇게임즈 제공, 연합뉴스)