'빚투' 자금 30%가 삼전·닉스에 집중…변동성 더 키웠다

국내 증시 신용융자 잔고에서 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하는 비중이 약 30%에 달하는 것으로 나타났습니다.



이른바 '빚투', 빚내서 투자하는 자금의 30%가 두 종목에 몰렸다는 의미로, 이는 최근 증시 변동성을 한층 키운 결과로 이어진 것으로 분석됩니다.



오늘(15일) 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 12일 기준 삼성전자와 SK하이닉스의 신용융자 잔고는 각각 3조6천358억원, 3조3천311억원으로 집계됐습니다.



총 6조9천669억원으로, 유가증권시장(코스피)과 코스닥 시장 전체 신용융자 잔고, 25조5천976억원의 27.2%에 달합니다.



유가증권시장으로 범위를 좁히면 전체(19조935억원)에서 두 종목의 비중은 36.5%로 늘어납니다.



신용융자 잔고는 투자자가 증권사에서 돈을 빌려 주식을 산 뒤 갚지 않고 남아 있는 금액으로, '빚투' 규모를 가늠할 수 있는 증시 지표입니다.



국내 증시 빚투 자금의 27.2%가, 코스피 빚투 자금의 36.5%가 두 종목에 집중돼있다는 의미로 해석할 수 있습니다.



빚투 수요가 두 종목에 쏠린 것은 이례적입니다.



통상 빚투 수요는 주가 등락이 가팔라 단기 차익을 거둘 가능성이 큰 테마주 등에 집중되는 경향이 있기 때문입니다.



실제 국내 증시 신용융자 잔고에서 두 종목이 차지하는 비중은 2020년 평균 3.39%, 2021년 4.39%, 2022년 4.36%, 2023년 2.71%에 불과했습니다.



2024년과 지난해는 소폭 올랐으나, 각각 5.37%, 6.73% 수준에 그쳤습니다.



지난해 말부터 10%대로, 올 5월에는 20%대로 오르더니 올 8월 12일에는 33.6%까지 상승했습니다.



올 1월부터 지난 12일까지의 평균은 22.35%에 달합니다.



올 초 반도체 슈퍼사이클에 대한 기대로 두 종목 주가가 가파르게 올랐고, 이후 인공지능(AI) 밸류체인 수익성 우려, 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 청산 등이 맞물리며 주가 변동성이 커지자 빚투 수요가 집중된 것으로 보입니다.



코스피 지수는 올해 들어 지난 6월 22일 연고점(종가 기준, 9,114.55)을 기록할 때까지 116.3% 올랐습니다.



같은 기간 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 194.8%, 348.4% 급등했습니다.



이후 지난 13일까지 코스피 지수가 42% 하락하는 동안 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 41.7%, 58.3% 내렸습니다.



이 같은 빚투 쏠림은 두 종목의 변동성, 증시 전체의 변동성을 한층 키운 결과를 낳았다는 분석이 있습니다.



빚투 물량이 많으면 주가가 오를 때는 상승 탄력이 더 강해지고, 주가가 하락할 때는 반대매매 물량이 연쇄적으로 쏟아져 주가 낙폭을 더 키우는 요인이 됩니다.



장근혁 자본시장연구원 선임연구위원은 "예전에는 신용융자가 똑같이 늘어도 지수 전체로 보면 변동성에 크게 영향을 주진 않았다"며 "최근에는 지수에서 비중이 큰 두 종목에 쏠림이 있다 보니, 지수 전체로 봤을 때도 변동성이 커진 영향이 있는 것 같다"고 짚었습니다.



최근 국내 증시 신용융자 잔고는 25조원대로 올해 들어 가장 낮은 수준으로 내려왔습니다.