'9천피'에 발행된 ELS, 내달부터 만기 도래…원금 손실 우려

▲ 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥이 표시되고 있다.

지난 6월 고수익률을 앞세워 출시됐던 1년 이하 주가연계증권(ELS) 만기가 내달부터 도래하면서 원금 손실 우려가 나옵니다.ELS는 특정 주식이나 주가지수가 일정 수준 이하로 크게 떨어지지 않으면 약속한 수익을 지급하는 상품인데, '9천피'(코스피 9,000)를 웃돌았던 코스피가 최근 증시 급락으로 큰 폭으로 하락했기 때문입니다.15일 한국예탁결제원에 따르면 지난 6월 한 달간 발행된 만기 1년 이하 ELS는 DB해피플러스2282(공모·지난 9월 만기)를 제외하면 총 94개, 발행금액은 1천802억원에 달합니다.올해 1∼6월 발행된 상위 10개사(발행액 기준)의 전체 ELS 발행 규모 12조여원(공모·사모 포함)의 약 1.5% 수준입니다.이 중 6월 발행된 만기 1년 이하 ELS가 문제가 되는 것은 코스피가 사상 최고치인 9,000선 안팎에서 발행된 이후 증시가 급락한 데다 만기까지 임박했기 때문입니다.지난 6월 22일 9,114.55(종가)까지 치솟았던 코스피는 지난 13일 5,290.53에 거래를 마쳤습니다.하락폭은 42%로, 지난 13일 종가는 고점의 58%에 불과합니다.지난 6월 발행된 1년 이하 94개 ELS 중 테슬라, 마이크론 등 해외자산을 기초로 발행된 ELS를 제외하고 국내 자산을 기초자산으로 발행된 상품은 76개, 총 발행금액은 1천786억원입니다.이들 76개 ELS는 모두 코스피200(48개), 삼성전자(38개), SK하이닉스(42개)를 기초자산(중복 포함)으로 합니다.당장 12월에는 12개 종목 197억원 규모의 만기가 예정돼 있고, 내년 1월부터 7월 초까지는 64개 1천539억원의 만기가 돌아옵니다.NH투자증권이 지난 6월 26일 발행한 ELS NH투자증권24866(공모)의 경우 만기가 내달 24일입니다.이 상품은 SK하이닉스와 코스피200을 기초자산으로 하는데 기준가격은 각각 267만3천원과 1,366.49입니다.연 27.45% 수익률(6개월 13.725%)의 이 상품은 지난 9월 기초자산 평가가격이 기준가의 85%를 밑돌면서 조기 상환되지 못했습니다.여기에 지난 13일 기준 SK하이닉스는 122만4천원, 코스피200은 824.78로, 기준가의 45.7%와 60.3%에 그치고 있습니다.특히, SK하이닉스의 경우 '낙인'(Knock-in·기초자산 가격이 미리 정해 놓은 수준 아래로 떨어지는 것)선인 93만5천550원(기준가 35%)에 근접하고 있습니다.낙인이 한 번이라도 발생하면 원금과 약정수익을 받기 위한 만기 상환 조건이 더 까다로워져 원금이 손실될 수 있습니다.내달 30일 만기가 되는 수익률 연 20% 안팎의 미래에셋증권37903(사모)의 경우 기준가는 삼성전자 34만500원, SK하이닉스는 258만원입니다.낙인선은 기준가 30%인 삼성전자 10만2천150원, SK하이닉스 77만4천원입니다.NH투자증권이 6월 18일 70억원 규모로 발행한 만기 1년의 'N2 ELS 321회'(공모)는 한때 낙인선을 밑돌기도 했습니다.이 상품의 연 수익률은 무려 47.1%로, 기초자산 중 하나인 SK하이닉스의 주가가 최초 기준가격(268만5천원)의 45%인 120만8천250원 밑으로 떨어지기도 했습니다.20억원 규모의 삼성증권31165(사모·연 15.2%)도 지난 6월 25일 발행돼 내년 6월 28일 만기가 돌아옵니다.기초자산은 코스피200으로, 내달 24일까지 이 지수가 684.81 미만으로 하락하지 않으면 조기 상환되지만, 그렇지 않고 낙인선(기준가 35%)인 479.36 미만으로 떨어지면 원금을 잃을 수 있습니다.다만, 업계 관계자는 "그동안 ELS가 원금 손실을 입는 경우는 100건 중의 1건도 채 되지 않는다"며 "지난 6월에 비해 코스피가 큰 폭으로 하락했지만, 국내 증시의 현 수준과 낙인선 등을 감안하면 내년 6월까지 원금 손실을 입는 ELS는 많아 보이지 않는다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)