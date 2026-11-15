씨 마른 강남권 분양에…서울 1순위 청약자 4년 만에 최저

▲ 서울 아파트 자료화면

올해 서울 전체 1순위 청약 신청자 수가 4년 만에 가장 적은 것으로 나타났습니다.분양 자금 조달이 어느 때보다 어려워진 가운데 강남권 아파트 일반 공급이 크게 줄어든 것이 결정적인 영향을 미친 것으로 분석됩니다.15일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈을 분석한 결과 이달 11일 기준으로 올해 강남3구(서초·강남·송파) 아파트 일반분양은 2개 단지, 73가구로 지난해 같은 기간(652가구)보다 88.8% 감소했습니다.서초구 잠원동 오티에르 반포(43가구)와 서초동 아크로드서초(30가구)가 이에 해당합니다.강남구와 송파구에서는 새로 공급된 단지가 없었습니다.강남권 일반 공급은 '제로'(0건)를 기록한 2022년 이후 4년 만에 가장 적습니다.강남3구를 제외한 서울 나머지 지역에서는 총 21개 단지, 2천292가구가 공급돼 작년 동기(1천292가구)보다 77.4% 증가했습니다.서울 전체로는 23개 단지, 2천365가구가 공급돼 전년 동기(1천944가구) 대비 21.7% 늘었습니다.서울의 일반공급 물량은 늘었지만 1순위 청약 신청자 수는 30만3천218명에서 15만5천890명으로 48.6% 감소했습니다.2022년(6만8천746명) 이후 4년 만에 가장 적습니다.분양가 상한제 적용으로 청약에 성공하면 큰 시세차익을 볼 수 있어 일명 '로또 청약'이라 불리는 강남권 공급에 가뭄이 들다시피 하면서 청약 시장 수요가 제한된 영향으로 풀이됩니다.분양가가 높아진 가운데 전반적인 대출규제가 강화되면서 청약이 돼도 자금 조달이 어려운 점도 일반분양의 매력을 감소시키는 요인으로 꼽힙니다.다만 1순위 청약 경쟁률은 강남3구와 나머지 지역에서 극명한 차이가 드러났습니다.공급 단지가 희소해진 만큼 강남3구의 1순위 청약 평균 경쟁률은 870.0대 1로 작년 동기(285.5대 1)의 3배로 높아졌습니다.아크로드서초는 4월 1순위 30가구 모집에 3만2천973명의 신청자가 몰리며 평균 1천99.1대 1의 경쟁률을 기록했습니다.2015년 이후 서울에서 분양한 민간 아파트 단지 중 역대 최고 경쟁률입니다.오티에르 반포도 710.2대 1이라는 높은 경쟁률로 분양을 마무리했습니다.강남3구를 제외한 나머지 지역의 1순위 평균 경쟁률은 40.3대 1로 전년 동기(90.6대 1)의 절반에도 못 미쳤습니다.서울 전체 1순위 경쟁률(65.9대 1) 역시 지난해 같은 기간(156.0대 1)의 절반을 밑돌았습니다.전문가들은 올해 분양 시장 상황이 녹록지 않았지만 정부의 공급 정책에 따라 상황이 나아질 가능성이 있다고 진단했습니다.남혁우 우리은행 부동산연구원은 "강남뿐 아니라 전반적으로 분양·건설 경기가 힘들어졌는데 정부가 공공 공급과 함께 민간 정책 지원을 통해 투트랙으로 공급에 기여한다면 내년 상황은 지금보다는 나아질 것"이라고 전망했습니다.구자민 리얼투데이 연구원은 "서울 시장의 특성상 대기 수요는 꾸준하겠으나 단지별 분양가 수준과 입지 등에 따른 온도 차는 지속될 전망"이라고 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)