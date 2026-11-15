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이 대통령 "가장 힘든 건 등 뒤서 날아오는 화살"

강청완 기자
작성 2026.11.15 08:46 조회수
이 대통령 "가장 힘든 건 등 뒤서 날아오는 화살"
▲ 이재명 대통령이 지난 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표를 들은 뒤 토론하고 있다.

이재명 대통령이 당 대표 시절 비서실장이었던 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표를 향해 "고생 많으셨다"며 공개적으로 격려했습니다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 천 의원이 당 유튜브 '민티07'에 출연한 영상을 공유하고 "제 곁에 있었다는 이유로 천 의원께서도 정치 검찰의 표적이 돼 소환장까지 받으셨다"고 썼습니다.

이어 "지난 수년간 흉기 살해 테러, 조작 기소를 통한 사법살인 시도, 전대미문의 고강도 정치 탄압이라는 크고 깊은 강을 건너올 동안 비서실장으로 든든하게 제 곁을 지키느라 고생 많으셨다"고 위로했습니다.

이 대통령은 "여전히 할 일은 많고 넘어야 할 고개는 높지만 언제나 그렇듯 가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살"이라는 언급도 남겼습니다.

이 대통령이 공유한 영상에서 천 의원은 2023년 9월 이 대통령에 대한 국회 체포동의안이 가결되던 당시를 설명하며 "정말 지금 생각하면 끔찍한 일"이라고 말했는데, 이에 공감을 표한 것으로 읽힙니다.

(사진=연합뉴스)
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