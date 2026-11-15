지구 14바퀴 돌고 로봇 팔로…NASA 국장도 "거의 마법"

▲ 발사대로 귀환한 스타십 상단부

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일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 사상 처음으로 우주선의 상단 선체 회수에 성공했습니다.14일(현지시간) 스페이스X의 차세대 초대형 우주선 스타십 시험비행 중계를 보면 전날 텍사스주 스타베이스에서 발사된 2단 구조 로켓 스타십의 상단부는 만 하루에 가까운 지구 궤도 비행을 마치고 발사대에 안착했습니다.해당 선체는 22시간 32분여 동안 고도 165마일(약 266㎞)에서 지구를 14바퀴 선회한 뒤 출발지였던 발사 기지로 돌아와 기계식 로봇 팔에 공중 포착됐습니다.발사대 인근에 몰린 인파들은 귀환하는 선체가 구름을 뚫고 나타나자 환호했고, 곧이어 안정적으로 발사대에 걸리자 만세를 부르거나 옆 사람과 끌어안는 등 축하했습니다.해설자 댄 휴잇은 흥분한 목소리로 "믿어지십니까? 그녀(She)가 돌아왔어요!"라고 외쳤고, 스페이스X는 중계 화면 배경음악으로 록그룹 플레이어(Player)의 노래 '베이비 컴 백'(Baby Come Back)을 틀었습니다.스페이스X는 방열판을 포함한 우주선의 모든 장비가 정상적으로 작동한 것으로 보인다고 밝혔습니다.지금까지 스페이스X는 대기권 내에서 역할을 다하고 분리되는 1단 추진체는 여러 차례 회수했지만, 우주까지 쏘아 올리는 상단 선체를 회수한 것은 이번이 처음입니다.이번 로켓 상단부 회수 성공으로 스페이스X는 완전 재사용 로켓의 가능성을 실제로 입증했습니다.다만, 이번 시험비행에서 로켓의 1단 추진체인 '슈퍼 헤비' 부스터는 전날 이륙 10여 분 만에 멕시코만에 떨어져 폭발하면서 스페이스X가 원래 목표로 했던 1·2단 동시 회수는 불발됐습니다.이와 관련해 케이트 타이스 스페이스X 품질관리 담당 이사는 하강 도중 엔진 연소가 너무 일찍 중단된 것이 원인이라고 지목했습니다.이번 시험비행은 2023년 스타십의 첫 시험비행 이후 15번째이며, 지구 궤도에 진입한 시험 비행으로는 두 번쨉니다.머스크 최고경영자(CEO)는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "놀라운 스페이스X 팀들에 축하를 전한다"고 말했습니다.재러드 아이작먼 미국 항공우주국(NASA) 국장도 "거의 마법이었다"며 달과 성조기 이모티콘을 섞어 "날이 갈수록 믿는 사람들이 늘어나고 있다. 미국의 달 계획에 한 걸음 더 가까워졌다"고 축하를 건넸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)