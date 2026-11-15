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전 세계 혼문 봉인한다…'헌트릭스' 케데헌 월드투어

넷플릭스, 케데헌 월드투어 내년 6월 개막…50개 도시 대형공연

작성 2026.11.15 11:21 조회수
케데헌
넷플릭스 역대 최고 흥행 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 라이브 콘서트로 전 세계 팬들을 찾아갑니다.

넷플릭스는 내년 6월 5일(현지시간) 미국 볼티모어 공연을 시작으로 '케이팝 데몬 헌터스 골든 월드투어'를 개최한다고 14일 밝혔습니다.

이번 투어는 2년 동안 북미와 유럽, 아시아·태평양, 중남미 등 전 세계 50개 도시에서 150회 이상 열리는 초대형 프로젝트로 기획됐습니다.

넷플릭스는 내년 6월부터 10월까지 북미와 유럽 지역에서 진행되는 61차례의 공연 일정이 먼저 공개했습니다.

이번 공연은 첨단 연출 기술을 동원해 가상 K팝 걸그룹 '헌트릭스' 멤버 루미·미라·조이가 무대 위에서 관객과 실시간으로 소통하는 인터랙티브 콘서트로 진행됩니다.

굿모닝연예01. 오프닝+케데헌
케데헌 호랑이 캐릭터 더피

라이벌 그룹 '사자보이즈'와 인기 호랑이 캐릭터 '더피'의 애니메이션 무대는 물론, 스턴트 연기자와 전문 댄서들의 역동적인 라이브 퍼포먼스도 어우러질 예정입니다.

연출은 디즈니, 태양의 서커스, 폴 매카트니, 머라이어 캐리 등의 라이브 쇼를 이끈 25년 경력의 베테랑 에이미 팅컴이 맡았습니다.

매리언 리 넷플릭스 최고마케팅책임자(CMO)는 "케데헌은 폭발적 히트작에서 한 세대를 아우르는 문화적 현상으로 변모했다"며 "골든 월드투어는 세계 곳곳 공연장에 '테이크다운' 에너지를 전달해 팬들이 함께 노래하고 춤추며 헌트릭스가 '혼문'을 봉인할 수 있도록 돕는 장이 될 것"이라고 강조했습니다.

케데헌은 넷플릭스 누적 조회수 6억 7천만 회를 돌파한 애니메이션 부문 최고 흥행작으로 아카데미상과 골든글로브, 그래미상 등을 휩쓸었습니다.
케데헌 골든 월드투어 (사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)

(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)
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