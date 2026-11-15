즉석밥 훔치다 잡힌 30대 "몇 달째 일 끊겨…배고팠다"

▲ 청주지법 충주지원

절도죄로 여러 차례 처벌을 받은 30대가 배고픔을 이유로 또다시 남의 물건에 손을 댔다가 실형을 선고받았습니다.청주지법 충주지원 형사2단독 김주현 부장판사는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(절도) 혐의로 기소된 A(36)씨에게 징역 1년을 선고했다고 오늘(15일) 밝혔습니다.A씨는 지난해 8월 충주의 한 아파트 관리사무소에 들어가 3만 원 상당의 선풍기와 즉석밥 1개를 훔친 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.그는 같은 해 12월 동일한 장소에서 즉석밥 3개를 훔치려다가 관리사무소장에게 적발돼 미수에 그친 혐의도 있습니다.기초생활수급자인 A씨는 일용직으로 생계를 이어왔으나 몇 달째 일감이 끊겨 배고픔을 참지 못해 범행했다고 진술했습니다.그는 재판 과정에서 "원래 돈이 없으면 참고 마는데 그날은 너무 덥고 배가 고팠다"고 범행을 시인했습니다.재판부는 "2006년부터 현재까지 절도죄로 여러 차례 실형을 복역했음에도 누범기간 중 또다시 범행을 저질렀다"며 "피해 규모는 크지 않지만 피해 보상이나 합의가 이뤄지지 않은 점 등을 종합해 형을 정했다"고 판시했습니다.(사진=연합뉴스)