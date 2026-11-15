"절대 만지지 말라"…온몸 털 빠진 동물에 송도 '발칵'

▲ 송도서 발견된 개선충 감염 너구리

인천 송도국제도시 일대에서 전염병인 개선충(옴 진드기)에 감염돼 온몸의 털이 빠진 너구리가 잇따라 출몰하면서 주민과 학생들의 불안감이 커지고 있습니다.오늘(15일) 인천시 야생동물구조관리센터와 연수구에 따르면, 올해 들어 지난 12일까지 연수구에 접수된 너구리 구조·포획 민원은 89건(개선충 관련 38건)으로, 지난해 전체(49건)보다 82% 급증했습니다.센터가 올해 인천 전역에서 구조한 너구리 78마리 중 대부분도 개선충에 감염돼 건강이 악화한 상태였습니다.최근 송도 지역 인터넷 커뮤니티에도 골프장, 수변공원, 학교 등 장소를 가리지 않고 털이 빠진 너구리를 봤다는 글이 잇따라 올라오고 있습니다.지난달 30일 송도 지역 한 고등학교에는 교내에 털이 빠진 너구리가 들어오면서 교사들이 학생들에게 야외활동을 자제하라고 안내하기도 했습니다.개선충은 피부 속에 파고들어 알을 낳으며 살아가는 기생충으로, 사람이나 반려동물도 감염될 수 있는 인수공통감염병입니다.다만 사람이 감염될 경우 너구리와 달리 가려움증을 비롯한 가벼운 증상만 발현한 뒤 며칠이 지나면 낫는 경우가 많습니다.인천시 야생동물구조관리센터 관계자는 "송도의 경우 녹지와 수로가 잘 조성된 데다 고양이 사료를 주는 곳(길고양이 급식소)이 많고 천적도 없다 보니 너구리 개체 수가 계속 늘어나는 것 같다"고 설명했습니다.그러면서 "날씨가 추워지면서 너구리의 면역력이 떨어지다 보니 개선충에 감염되는 개체가 많아지는 것으로 보고 있다"며 "너구리가 추위를 피하려고 햇볕이 있는 곳으로 나오면서 사람들의 눈에도 많이 띄는 것으로 보고 있다"고 덧붙였습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)