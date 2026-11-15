[스브스夜] '닥터X' 김지원, 손현주의 '정식 의사' 채용 제안에도 '자기 길' 선택···"가라, 계수정"

김지원이 자신의 길을 가기로 선택했다.



14일 방송된 SBS 금토 드라마 '닥터 X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터 X')에서는 각각의 길에서 한 발 나아가는 계수정과 구서대학 서남병원 사람들의 모습이 그려졌다.



이날 계수정은 김승효의 수술을 앞두고 그를 추궁했다. 하지만 그는 반성은커녕 "신은 날 용서하셨어. 아이들의 편지를 보렴, 아이들은 날 사랑한다"라는 뻔뻔한 모습을 보였다.



그리고 계수정에게 수술을 맡기는 이유에 대해 "넌 나의 최고의 제자, 계수정은 절대 실패하지 않기 때문"이라고 답해 눈길을 끌었다.



이에 김승효에 대해 수술 중 각성을 계획한 계수정과 조원진. 그런데 수술이 시작되던 그 순간 장희숙이 니마와 함께 등장했다. 장희숙은 "내가 부탁했어. 너 붙잡아달라고, 네가 멈출 수 있게 해 달라고"라며 니마를 보여주었다.



결국 계수정과 조원진은 흔들렸다. 그런데 이때 화이트 윙즈가 들이닥쳐 니마를 데려가겠다고 했다. 이에 계수정은 "니마를 데려가면 수술은 중단된다, 그러면 바바는 죽는다"라고 협박했다. 그럼에도 화이트 윙즈는 니마를 데려가고자 했다.



그리고 이때 박태경의 부탁을 받은 부승권이 등장했다. 이유는 나중에 말하겠다며 간청하는 박태경의 부탁에 화이트 윙즈를 막아선 부승권.



그 사이 박태경은 니마를 데리고 수술방 위의 모니터 실로 도망쳤다. 그리고 니마는 수술방 위의 유리창을 통해 계수정에게 자신의 마음을 보냈다. 니마는 "넌 괴물이 아니야, 바바는 괴물, 넌 계수정(개수정)"이라고 스케치북에 썼고 이를 본 계수정은 결국 수술을 재개했다. 그리고 조원진은 각성제 주사를 포기했다.



하지만 수술 후 김승효는 고통을 호소하며 니마를 찾았다. 이를 본 조원진은 "듣고 있었어, 깨어있던 거야. 수술 중 각성한 거야"라고 했다.



이에 부승권은 "수술 중 각성 왜 하려고 했냐, 질문을 바꾸겠다. 왜 안 했냐"라고 물었다. 그리고 계수정과 조원진, 박태경은 김승효의 실체를 부승권에게 밝혔다. 이를 알게 된 부승권은 "어떻게 저런 인간이 의사를. 선의라고? 어떻게"라며 분노했다.



박태경은 김승효에게 자신이 당한 끔찍한 일을 부모님에게 고백했다. 그리고 그의 부모는 "버텨줘서 고맙고 살아있어 줘서 고맙다"라며 진심을 전했다. 이에 박태경은 용기를 내어 김승효의 실체를 폭로했다.



병원을 그만두기로 한 조원진은 계수정에게 신이 있다고 생각하는지 물었다. 그리고 신을 증오한다는 계수정에게 "신은 당신 믿어요. 그래서 여기 왔다 갔나 봐요. 내가 이 사람 맡을 테니 넌 너의 일을 하라고. 좀 더 의사로 살아보라고"라며 계수정에게 의사를 그만두지 말라고 했다.



목련회는 구서대학교 서남병원 폐원을 결정했다. 그리고 박태경의 폭로로 김승효의 추악한 실체가 세상에 드러났다. 이에 조원진은 "우리 지옥에서 오래오래 함께 살아요 아빠"라고 말해 눈길을 끌었다.



폐원이 결정되며 은퇴를 결정한 부승권. 그리고 김승효의 일로 많은 생각을 갖게 된 계수정은 서로에게 의사를 안 할 것인지 물었다. 이에 부승권은 자신이 등대지기인 줄 알았는데 길 잃은 배였다며 폐원 결정에도 어떤 것도 할 수 없는 자신의 무능함을 자책했다.



이를 본 계수정은 "길 잃은 배에도 침몰하는 배에도 선장은 필요하다"라고 했다. 이에 부승권은 "같이 가라앉으라는 거냐"라고 물었다. 그러자 계수정은 "그럼에도 모두들 끝까지 육지로, 그게 원장님 역할인 것 같다"라고 조언했다.



이후 부승권은 계수정에게 정식 의사 채용을 제안했다. 하지만 계수정은 이를 거절하고 자신의 길을 갔다. 이에 장희숙은 "그래 그래도 이게 너지, 가라 계수정"이라며 그의 선택을 응원했다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)