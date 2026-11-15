뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 아침 남부지방 짙은 안개…낮 20도 안팎 '포근'

SBS 뉴스
작성 2026.11.15 07:19 조회수
PIP 닫기
강수는 대부분 그쳤습니다.

휴일인 오늘(15일)은 맑은 하늘에 날도 온화해 야외 활동하시기 좋겠습니다.

오늘 서울의 낮 기온 18도가 예상돼 평년을 7도가량 웃돌겠고요.

그 밖의 대부분 지역도 낮 동안 20도 안팎까지 오르겠습니다.

한편 오늘 밤에는 북풍을 타고 국외 미세먼지가 유입되면서 서쪽 지역을 중심으로 초미세먼지 농도가 높게 나타나겠습니다.

현재 남부 지방을 중심으로 안개가 다소 짙습니다.

이동하실 때 운전에 유의하셔야겠고요.

아침까지 강원 영동과 제주 지역은 5mm 미만의 비가 조금 더 내리다 그치겠습니다.

현재 기온 서울은 10.2도로 어제 아침과 비슷합니다.

오늘 한낮에 춘천 18도, 광주는 19도까지 오르겠습니다.

내일은 동해안을 중심으로, 모레와 글피에는 전국에, 수능일인 목요일과 금요일에는 충청 이남과 제주에 비 예보가 나와 있습니다.

기온은 점차 내림세를 보이며 수능일에는 영하권 추위가 예상됩니다.

(박세림 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 양윤석
    • 편집 책임자 : 김정인
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지