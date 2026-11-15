[날씨] 아침 남부지방 짙은 안개…낮 20도 안팎 '포근'

강수는 대부분 그쳤습니다.



휴일인 오늘(15일)은 맑은 하늘에 날도 온화해 야외 활동하시기 좋겠습니다.



오늘 서울의 낮 기온 18도가 예상돼 평년을 7도가량 웃돌겠고요.



그 밖의 대부분 지역도 낮 동안 20도 안팎까지 오르겠습니다.



한편 오늘 밤에는 북풍을 타고 국외 미세먼지가 유입되면서 서쪽 지역을 중심으로 초미세먼지 농도가 높게 나타나겠습니다.



현재 남부 지방을 중심으로 안개가 다소 짙습니다.



이동하실 때 운전에 유의하셔야겠고요.



아침까지 강원 영동과 제주 지역은 5mm 미만의 비가 조금 더 내리다 그치겠습니다.



현재 기온 서울은 10.2도로 어제 아침과 비슷합니다.



오늘 한낮에 춘천 18도, 광주는 19도까지 오르겠습니다.



내일은 동해안을 중심으로, 모레와 글피에는 전국에, 수능일인 목요일과 금요일에는 충청 이남과 제주에 비 예보가 나와 있습니다.



기온은 점차 내림세를 보이며 수능일에는 영하권 추위가 예상됩니다.



(박세림 기상캐스터)