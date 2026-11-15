미 항공 중단 사태 여파 계속…4천 편 넘게 결항

<앵커>



미국 항공관제 통신망에 장애가 발생하면서 항공기 이륙이 4시간 넘게 전면 중단되는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 최악의 상황은 지났지만 다음 날까지 여파가 이어지고 있습니다.



정반석 기자입니다.



<기자>



현지 시각 13일 오후 3시 53분 미국의 모든 하늘길이 갑자기 막혔습니다.



미 연방항공청이 전국 22개 항공로 교통관제센터 통신망에 장애가 발생했다며 모든 공항에 이륙 중단 명령을 내린 겁니다.



[CNN 방송 : 모든 공항의 운항이 중단됐습니다. 모든 출발 항공기는 별도 통지가 있을 때까지 이륙 중단 상태를 유지해야 합니다.]



항공기 1만 5천여 편이 지연되거나 결항했고 승객들은 공항과 기내에 발이 묶였습니다.



[수잔나 데이턴/미 메릴랜드 : 기장이 기내 방송으로 연방항공국에서 모든 항공기 운항을 중단시켰다고 발표했어요. 우리는 비행기에서 두 시간 정도, 정말 두 시간 동안이나 기다렸다가 내렸어요. 그 이후로 계속 공항에 있는 상황입니다.]



9·11을 떠올리게 하는 상황에 사이버 테러 우려까지 제기됐지만 당국이 밝힌 원인은 '시스템 노후화'였습니다.



오래된 항공 교통관제 시스템에 새 기술을 도입하며 과부하가 걸렸다는 설명입니다.



[션 더피/미 교통부 장관 : 데이터가 스위치와 라우터에 과부하 돼 작동이 멈췄습니다. 그래서 (항공 관련) 시스템을 종료시켰습니다.]



이륙 중단 조치는 해제됐지만 항공기와 승무원 배치가 꼬이면서 다음 날인 현지 시각 14일 오전에도 미국에서 4천 편 넘게 결항하는 등 연쇄적인 차질이 이어지고 있습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 강윤정, 화면제공 : Flightradar24.com)