김도영 APBC 첫 홈런포…타이완 꺾고 결승 진출

<앵커>



아시아프로야구챔피언십에 출전한 우리 대표팀이 타이완을 꺾고 결승에 진출했습니다. 대회 내내 부진했던 간판타자 김도영 선수가 첫 홈런포를 쏘아 올리며 팀 승리를 이끌었습니다.



도쿄에서 배정훈 기자입니다.



<기자>



3회 박재현의 솔로포와 김휘집과 안재석의 적시타로 경기를 리드하던 우리 대표팀은 5회 홈런 두 방을 얻어맞으며 동점을 허용했지만 이어진 공격에서 이번 대회 내내 부진하던 간판타자 김도영이 마침내 첫 홈런을 쏘아 올렸습니다.



바깥쪽 공을 밀어 쳐 우측 담장을 훌쩍 넘기는 솔로 아치를 그리며 팀에 리드를 안겼습니다.



6회 박재현의 적시타와 7회 문정빈의 쐐기포로 차곡차곡 점수를 더한 우리 대표팀은 2와 1/3이닝을 무실점으로 틀어막은 최준용과 박정민의 활약을 더해 6대 4로 승리하며 대회 첫 승을 올렸고, 나란히 1승 2패를 올린 호주와 타이완보다 이닝당 득실점에서 앞서 결승 진출을 확정했습니다.



타이완 감독도 가장 인상적인 선수로 김도영을 꼽으며 찬사를 보낸 가운데,



[가오즈강/타이완 대표팀 감독 : 김도영 선수가 홈런을 쳤을 때 저희에게는 더 큰 압박이 생겼습니다. 경기는 이미 끝났지만, 김도영 선수가 앞으로도 계속 활약해 주기를 기대합니다.]



[김도영/야구 대표팀 내야수 : 우선 (타이완 감독님이) 그런 말씀해 주셔서 너무 감사하고, (결승전이) 메인 경기이기 때문에 어떻게든 최선을 다해서 결과를 내도록 하겠습니다.]



힘겹게 결승 진출에 성공한 우리 대표팀은 홈팀 일본을 상대로 연패 탈출과 대회 첫 우승에 도전합니다.



(영상취재 : 양두원·이찬수, 영상편집 : 김준희)