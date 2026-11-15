192만 '노란 우산' 뚫렸나…여전히 "피해자 파악 중"

<앵커>



이번에는 소상공인 192만 명이 가입한 퇴직금 공제 제도 '노란우산' 홈페이지가 해킹됐을 수 있다는 발표가 나왔습니다. 자영업자들 이름과 전화번호, 집 주소가 노출된 것으로 보이는데 정확하게 피해자가 몇 명인지 파악조차 되지 않고 있습니다.



엄민재 기자입니다.



<기자>



중소기업중앙회가 노란우산 홈페이지에 올린 공지글입니다.



지난 11일 홈페이지에 외부의 비정상적인 접근이 있었고, 일부 고객 개인정보를 제3자가 조회한 것으로 의심된다는 내용입니다.



노란우산은 소상공인이 폐업이나 노령에 대비해 퇴직금을 마련하도록 돕는 공제 제도로 가입자가 192만 명에 이릅니다.



유출됐을 수 있는 정보는 이름과 주민등록번호 앞 7자리, 휴대전화 번호, 자택 주소와 전화번호, 이메일 주소 등입니다.



주민등록번호 뒷자리는 암호화해 관리하고 있다고 설명했습니다.



중기중앙회는 정확히 몇 명의 정보가 빠져나갔는지, 어떤 부분이 어떻게 공격당한 건지 여전히 확인 중이라고 밝혔습니다.



[업계 관계자 : 개인 정보뿐만 아니라 모든 사업에 대한 데이터가 담겨 있기 때문에 사장님들의 신용을 활용한 2차 범죄로 넘어갈 가능성이 굉장히 크고, 그래서 이 사태는 굉장히 우려스러워서….]



중기중앙회는 중기중앙회나 노란우산 직원을 사칭해 돈이나 대출을 요구하거나 아이디와 비밀번호 입력을 요구하는 전화나 문자에는 응하지 말라고 당부했습니다.



여기에 한국조폐공사의 모바일 지역사랑상품권 플랫폼 '착'에서도 외부 접근으로 3천여 명 개인정보 유출이 확인됐는데 금융권에서 공공 플랫폼으로 피해가 확대되는 양상입니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 이종정)