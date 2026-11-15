프랑스 5주째 시위 11만 명 참여…포르투갈선 주거난 시위

▲ 파리 시위에 동참한 학생들

프랑스에서 14일(현지시간) 물가 급등과 열악한 교육 여건에 항의하는 학생과 노동자들의 시위가 5주 연속 벌어졌습니다.포르투갈에서는 수만 명이 주거난 항의 시위에 나섰습니다.AFP, AP 통신에 따르면 수도 파리와 마르세유, 리옹, 보르도, 낭트, 툴루즈, 스트라스부르 등 전국 도시에서 학생 단체와 노동조합, 사회단체가 주도한 시위가 열렸습니다.내무부는 전국에서 10만6천명이 참여한 것으로 추산했습니다.지난주 14만6천명보다도 줄어 이제까지 열린 주말 시위 중 가장 작은 규모가 모였습니다.학생 단체들은 20만명이 참여한 걸로 집계했습니다.시위대는 프랑스 국기와 함께 "정의 없이 평화 없다", "생활비 SOS", "교육 망치고 보건 망치고 문화 망치고", "학생 말을 듣기보단 막기만 한다" 등이 쓰인 팻말을 들었습니다.에마뉘엘 마크롱 대통령을 우스꽝스럽게 표현한 대형 인형도 시위에 등장했습니다.'노란 조끼' 일원인 벵자맹 발은 "정부가 우리에게 준 건 빵 부스러기"라며 "우리는 빵집 전체를 원한다"고 말했습니다.그동안 노조와 학생 단체들은 정부가 발표한 교육 환경 개선 대책이나 최저임금 인상 등 생활고 경감 대책은 '부스러기'에 불과하다고 지적해 왔습니다.시위대는 의회에서 심사 중인 경찰 법안에도 항의했습니다.고등학생 시위에서 10대 중상자가 속출하면서 경찰 과잉 대응 논란이 벌어졌고 이는 시위 확산의 동력이 됐습니다.추진 중인 경찰 법안은 경찰의 무기 사용을 일단 정당방위로 전제하도록 하는 내용을 담았습니다.대선 선두 주자인 마린 르펜의 극우당 국민연합(RN)을 포함한 지지자들은 경찰이 비례적이지 않은 무력 사용을 자동으로 의심받지 않아야 한다고 법안을 옹호하지만, 활동가들은 '살인 면허'라며 반발합니다.이날 여러 시위자가 "경찰에 살인 면허를 주는 걸 반대한다"라는 팻말을 들었습니다.프랑스 정부는 시위 중에 발생한 약탈과 기물파손에 대해 직접 가담하지 않아도 배상 책임을 지우는 기물파손 배상법도 추진 중입니다.이 법안은 지난달 말 상원에서 승인됐고 하원 심사를 앞두고 있습니다.시위에 참여한 아드리앙(20)은 "우리는 시위하러 나갈 때 두렵다"며 "이런 법안으로 그들의 면책권이 강화되면 더 두려워질 것"이라고 우려했습니다.이번 시위는 대체로 평화롭게 진행됐으나 시위 막바지에 파리와 리옹, 보르도, 낭트 등 일부 지역에서는 일부 시위자가 쓰레기통 등에 불을 질렀고 경찰이 최루가스를 뿌리며 군중 해산에 나섰습니다.당국은 이날 오후 5시까지 전국에서 121명이 체포됐다고 밝혔습니다.포르투갈에서는 리스본과 포르투를 비롯한 30여 개 도시에서 주거난 항의 시위가 벌어져 수만명이 거리로 나섰습니다.지난달 텐트·거리 시위가 시작된 이후 최대 규몹니다.10대 청소년부터 고령층까지 다양한 연령대 시위자들이 "우리의 주거권을 도둑맞지 않겠다" 등 문구가 적힌 팻말을 들고 거리를 행진했으며 "월세는 낮추고 월급은 올려라"는 구호를 외쳤습니다.학생인 마틸레 쿠나(20)는 "공부하며 살 곳을 원할 뿐인데 괜찮은 집을 찾을 수가 없다"며 "아무도 감당할 수 없는 수준의 가격"이라고 말했습니다.지난주 유럽연합(EU) 통계기구인 유로스타트 발표에 따르면 2015∼2025년 10년 사이 주택 가격 변동과 가구 소득 변동을 비교한 소득 대비 주택 가격 상승률은 포르투갈이 61%로 가장 높았습니다.다음으로는 네덜란드(34%)와 헝가리(27%), 체코(26%), 스페인(25%)이 높았습니다.또한 포르투갈 정부에 따르면 주택 임대료도 2020년 이후 68% 급등했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)