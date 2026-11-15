미 항공당국 "최악의 상황 지나가…항공운항 15일 완전 정상화"

▲ 항공 교통 중단사태 기자회견하는 미국 연방항공청장과 교통부 장관

미국 항공당국은 14일(현지시간) 항공관제 통신시스템 장애로 발생한 항공기 운항 전면 중단 사태로 인한 후폭풍이 이날도 지속되는 가운데 15일에는 항공 교통이 완전히 정상화될 것으로 예상했습니다.브라이언 베드퍼드 연방항공청(FAA) 청장은 이날 기자회견에서 "오늘 예정된 항공편 4만1천편 가운데 4천편에서 5천편 정도가 취소될 것으로 예상한다"고 말했습니다.이어 "따라서 오늘도 지연과 결항이 발생하겠지만 내일(15일)은 완전히 정상화될 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.베드퍼드 청장은 또 "항공사들은 15일 영업 종료 시점까지 항공 스케줄을 완전히 정상화할 수 있을 것으로 보고 있다"며 "따라서 최악의 상황은 지나갔다고 생각하지만, 항공사 이해관계자들과 함께 해결해야 할 상당한 양의 복구 작업이 여전히 남아 있다"고 말했습니다.베드퍼드 청장은 전날 4시간30분 간의 전국단위 지상 중지(ground stop)를 발령한 이유에 대해 미 전역 22개 항로 관제 센터 가운데 최대 17곳에서 수신되는 특정 주파수 신호가 간헐적으로 끊겼다가 연결되는 현상이 무작위로 보고됐기 때문이라고 설명했습니다.그는 이번 사태가 테러 등 악의적 행위로 인해 발생한 것이 아니며, 인공지능(AI)도 관련이 없다고 거듭 강조했습니다.베드퍼드 청장은 "이번 문제는 장비 결함 때문임을 분명히 하고 싶다"며 "현재 이 결함이 정확히 무엇인지 파악 중"이라고 말했습니다.함께 회견에 참석한 숀 더피 교통부 장관은 전날 항공편 전면 중단 사태를 야기한 장비 결함에 대해 FAA 계약업체인 'L3 해리스'가 항공관제 네트워크 케이블을 기존 구리에서 광섬유로 교체하는 작업을 하던 중 시작됐다고 밝혔습니다.더피 장관은 "우리가 파악하려 노력 중인 건 업체의 무능함 때문인지 아니면 결함이 있는 라우터 때문인지 여부"라며 "아직 결함의 원인을 파악하지 못했다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)