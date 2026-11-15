미 교통장관 "항공운항 서서히 정상화…일부 지연·결항 지속"

▲ 항공 교통 중단사태 기자회견하는 미국 연방항공청장과 교통부 장관

미국 전역에서 13일(현지시간) 항공관제 통신시스템 장애로 4시간 30분 동안 항공기 운항이 전면 중단되는 사태가 정상화됐지만, 14일에도 여전히 항공편 지연 및 결항 후폭풍이 지속되고 있습니다.숀 더피 미 교통부 장관은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "오늘 아침 항공운항이 서서히 정상화되고 있다"며 항공기들이 정상 이륙하고 있고 비행도 안전하다고 밝혔습니다.그는 "항공사들이 항공편 일정을 재조정하고 항공기 및 승무원을 재배치함에 따라 일부 지연 및 결항은 계속 발생할 것"이라며 아직 전면 중단의 여파가 지속되고 있다고 전했습니다.더피 장관은 그러면서 항공편 현황을 해당 항공사에 확인하고 공항 운영 여부는 교통부의 '국가 공역 시스템 현황'(National Airspace System Status) 사이트를 참조하라고 권고했습니다.더피 장관은 미 동부시간으로 이날 오전 10시30분 관련 기자회견을 할 예정입니다.미연방항공청(FAA)은 미 동부시간 전날 오후 3시53분 관제 통신 문제를 이유로 미 전역 공항에 전국 단위 지상 중지(ground stop) 조치를 발령했습니다.이 조처는 4시간 20여분 만인 오후 8시15분 해제됐습니다.이로 인해 14일 미국 내 3천600편 이상의 항공편이 취소됐으며, 여행객들이 전국 공항에서 더 긴 대기 줄을 견디며 여행 차질을 겪을 것으로 예상된다고 CNN 방송은 전했습니다.전날에는 전체 예정 항공편의 31% 이상인 8천200편 이상의 항공편이 결항했다고 뉴욕타임스(NYT)가 항공 데이터 업체 '시리엄'을 인용해 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)