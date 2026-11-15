미 이어 러도 "19일 미중러 정상회담 개최" 확인

▲ 트럼프·시진핑·푸틴

미국에 이어 러시아도 미국·중국·러시아 간 3자 정상회담을 열 계획이라고 공식 발표했습니다.14일(현지시간) 러시아 관영 타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 "오는 19일 중국 선전에서 블라디미르 푸틴 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 도널드 트럼프 미국 대통령 간 3자 회담을 개최하기로 합의했다"고 밝혔습니다.그러면서 "이번 회담은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 선전에서 열릴 것"이라고 덧붙였습니다.다만 크렘린궁 측은 정상회담의 의제에 관해서는 설명하지 않았습니다.지금까지 러시아 측은 미·중·러 정상회담이 추진 중이라며 러시아·우크라이나 종전안이 논의될 수 있다는 뜻을 여러 차례 언급했습니다.미국 백악관은 전날 미·중·러 정상회담 개최 사실을 발표하면서 우크라이나 전쟁은 의제가 아니라고 선을 그었습니다.미 정부 고위 당국자들에 따르면 트럼프 대통령은 이번 3자 회담에서 핵 감축과 함께 현재 진행 중인 대(對)이란 전쟁 문제를 의제로 올릴 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)