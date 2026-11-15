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미 이어 러도 "19일 미중러 정상회담 개최" 확인

정반석 기자
작성 2026.11.15 02:59 조회수
미 이어 러도 "19일 미중러 정상회담 개최" 확인
▲ 트럼프·시진핑·푸틴

미국에 이어 러시아도 미국·중국·러시아 간 3자 정상회담을 열 계획이라고 공식 발표했습니다.

14일(현지시간) 러시아 관영 타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 "오는 19일 중국 선전에서 블라디미르 푸틴 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 도널드 트럼프 미국 대통령 간 3자 회담을 개최하기로 합의했다"고 밝혔습니다.

그러면서 "이번 회담은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 선전에서 열릴 것"이라고 덧붙였습니다.

다만 크렘린궁 측은 정상회담의 의제에 관해서는 설명하지 않았습니다.

지금까지 러시아 측은 미·중·러 정상회담이 추진 중이라며 러시아·우크라이나 종전안이 논의될 수 있다는 뜻을 여러 차례 언급했습니다.

미국 백악관은 전날 미·중·러 정상회담 개최 사실을 발표하면서 우크라이나 전쟁은 의제가 아니라고 선을 그었습니다.

미 정부 고위 당국자들에 따르면 트럼프 대통령은 이번 3자 회담에서 핵 감축과 함께 현재 진행 중인 대(對)이란 전쟁 문제를 의제로 올릴 예정입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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