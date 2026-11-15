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머스크 "젠슨 황 없는 엔비디아, 공급망 핵심 계약 잃을 것"

정반석 기자
작성 2026.11.15 02:58 조회수
머스크 "젠슨 황 없는 엔비디아, 공급망 핵심 계약 잃을 것"
▲ 일론 머스크 스페이스X CEO와 젠슨 황 엔비디아 CEO

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 14일(현지시간) 젠슨 황 전 CEO의 부재가 엔비디아의 공급망 장악력 약화로 이어질 것이라고 지적했습니다.

머스크는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "젠슨은 엔비디아에서 공급망 관리를 훌륭하게 이끌었지만, 그 계약 중 다수는 서면 계약 아닌 젠슨과의 악수만으로 이뤄졌다"고 썼습니다.

그는 이어 "젠슨이 없다면, 적어도 몇몇 핵심 계약을 잃게 될 것"이라고 덧붙였습니다.

머스크는 반도체 시장조사업체 세미어낼리시스의 창립자 딜런 파텔이 미 경제매체 CNBC와의 인터뷰에서 엔비디아의 공급망과 황 전 CEO의 역할을 다룬 내용을 공유하며 이같이 적었습니다.

파텔은 인터뷰에서 황 전 CEO가 선견지명으로 소규모 기업들까지 직접 찾아가 엔비디아가 물량을 선점할 수 있도록 설득해왔으나, 그가 떠난 지금 구글 등 경쟁사들이 공급망 확보에 나서고 있다며 엔비디아가 향후 기술 우위와 지배력을 계속 유지할 수 있을지 의문이라고 진단했습니다.

(사진=게티이미지)
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