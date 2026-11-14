박재현 선제포·김도영 결승포…APBC 대표팀, 타이완 꺾고 결승행

▲ 2026 APBC에 출전한 한국 야구대표팀

한국 야구가 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승에 가까스로 올라 일본과 우승을 놓고 다시 맞붙습니다.최원호 감독이 이끄는 대표팀은 오늘(14일) 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 APBC 풀리그 3차전에서 타이완을 6-4로 따돌렸습니다.일본이 3전 전승으로 결승에 선착한 가운데 한국, 타이완, 호주가 1승 2패로 동률을 이뤘지만, 풀리그 전 경기를 대상으로 한 득점과 실점을 비교한 동률팀 규정 공식에 따라 우리나라가 타이완을 밀어내고 결승에 올랐습니다.우리나라는 내일 오후 7시 같은 장소에서 일본과 우승을 다툽니다.3회 대회 연속 결승은 한일전으로 치러지며 우리나라가 일본전 12연패를 끊을지가 관심사입니다.올해 KIA 타이거즈의 히트 상품 박재현이 0의 균형을 깨고 대만전 승리에 앞장섰습니다.9번 타자 좌익수 박재현은 3회말 선두 타자로 등장해 타이완 우완 투수 쉬상성의 복판에 몰린 속구를 잡아당겨 직선타로 우측 펜스를 넘어가는 선제 솔로포를 터뜨렸습니다.곧바로 우리나라는 김지찬(삼성 라이온즈), 김주원(NC 다이노스), 한동희(롯데 자이언츠)의 몸 맞는 공 3개로 이어간 1사 만루에서 5번 타자 김휘집(NC)의 유격수 옆을 꿰뚫는 적시타로 1점을 보탰습니다.이어진 만루에서 안현민(kt wiz)의 3루수 땅볼 때 김주원이 홈에서 잡혔지만, 곧바로 7번 지명 타자 안재석(두산 베어스)이 3-0으로 달아나는 깨끗한 좌전 안타를 쳤습니다.타이완의 파워도 만만치 않았습니다.효과적인 완급 조절로 삼진 7개를 뽑아내며 무실점으로 역투하던 선발 투수 이로운(SSG 랜더스)이 5회 1사 후 7번 왼손 지명 타자 쩡성안에게 우월 솔로 홈런을 맞았습니다.후속 타자에게 공 10개를 던져 볼넷을 준 이로운은 2사 1루에서 1번 타자 장런웨이에게 좌측 스탠드에 떨어지는 2점 홈런을 맞아 3-3 동점을 허용했습니다.원점으로 돌아가자마자 슈퍼스타 김도영(KIA)이 5회말 선두 타자로 나와 타이완 우완 투수 천무헝의 슬라이더를 퍼 올려 우측 펜스로 향하는 솔로 아치를 그렸습니다.우리나라는 6회말 2사 후 조형우(SSG)의 가운데 펜스를 때리는 큼지막한 2루타에 이은 박재현의 우중간 2루타로 5-3으로 도망갔습니다.이로운이 탈삼진 9개를 곁들여 6이닝을 3점으로 막은 뒤 조동욱(한화 이글스)이 7회 쩡성안에게 우월 솔로포를 허용해 한국은 5-4로 쫓겼습니다.하지만 2사 1루에서 구원 등판한 최준용(롯데)이 장런웨이를 2루수 뜬공으로 잡아 불을 껐습니다.위기를 넘기자 한동희 대신 4회부터 1루수로 뛴 문정빈(LG 트윈스)이 7회말 힘으로 좌중간 담을 넘기는 깜짝 솔로 아치를 그려 6-4로 다시 격차를 벌렸습니다.1⅓이닝을 무실점으로 역투한 최준용에 이어 박정민(롯데)이 9회 등판해 아웃카운트 3개를 깔끔하게 잡았습니다.박재현이 2안타 2타점으로 맹타를 휘둘렀고, 홈런왕 김도영이 드디어 첫 홈런을 터뜨렸습니다.(사진=KBO 인스타그램 계정 캡처, 연합뉴스)