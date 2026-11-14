일본, 브라질 3대 2 격파…월드컵 패배 설욕

▲ 브라질 상대 통산 두 번째 승리 챙긴 일본 축구 대표팀

2026 북중미 월드컵에서 브라질에 막혀 16강 진출이 좌절됐던 일본 축구대표팀이 5개월 만에 치른 리턴 매치에서 극적인 승리로 설욕했습니다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹 17위 일본은 오늘 싱가포르 국립경기장에서 열린 국제축구대회 '미즈호 블루 챌린지 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에서 6위 브라질을 3-2로 제압했습니다.앞서 새벽에 55위 사우디아라비아에 2-3으로 덜미를 잡힌 한국 대표팀(32위)의 씁쓸한 행보와는 뚜렷한 대조를 이뤘습니다.이로써 일본은 브라질 상대 통산 두 번째 승리(2무 12패)를 챙겼습니다.기선을 제압한 쪽은 일본이었습니다.일본은 전반 15분 만에 구보 다케후사의 선제골로 리드를 잡았습니다.역습 상황에서 하프라인 부근부터 패스를 받아 쇄도한 구보는 페널티 지역 안에서 수비수 자이르 쿠냐를 제친 뒤, 예리한 왼발 슈팅으로 골문 오른쪽 구석을 갈랐습니다.4분 뒤에는 추가 골까지 터졌습니다.오른쪽 측면을 돌파한 나카노 슈토가 골라인 부근에서 컷백을 내줬고, 페널티 지역에 있던 나카무라 게이토가 간결한 터치 후 슈팅으로 마무리해 2-0을 만들었습니다.끌려가던 브라질은 간판 공격수 비니시우스 주니오르를 앞세워 추격에 나섰습니다.전반 33분 에스테방의 슈팅이 스즈키 자이온 골키퍼에게 막혀 흘러나오자, 브루누 기마랑이스가 이 공을 잡아 비니시우스에게 연결했습니다.패스를 받은 비니시우스는 스즈키 골키퍼가 손쓸 틈도 없이 페널티 아크 부근에서 강력한 중거리 슛을 꽂아 넣어 한 골을 만회했습니다.전반 45분에는 앙드레가 다나카와의 몸싸움을 이겨낸 뒤 중거리 슛을 날렸으나 스즈키 골키퍼의 선방에 막혔습니다.하지만 브라질은 후반 30분 비니시우스가 다시 한번 골망을 흔들며 승부를 원점으로 돌렸습니다.왼쪽 코너킥 상황에서 기마랑이스가 짧게 내준 공을 잡은 비니시우스는 수비수를 따돌린 뒤, 오른쪽 골대를 때리고 굴러 들어가는 환상적인 슈팅으로 동점 골을 터뜨렸습니다.무승부로 끝날 듯하던 승부의 흐름은 후반 추가시간에 한 번 더 요동쳤습니다.후반 추가시간 1분 사카모토 다쓰히로가 문전 가까운 거리에서 오른발 슈팅으로 골문 왼쪽 상단을 찌르며 기어코 결승 골을 뽑아냈습니다.다 잡았던 무승부를 놓친 브라질은 실점 직후 카를로 안첼로티 감독과 하피냐가 판정에 거세게 항의하다가 나란히 레드카드를 받고 퇴장당하며 씁쓸하게 경기를 마쳤습니다.일본은 지난 6월 북중미 월드컵 32강전에서 브라질과 맞붙어 선제골을 넣고도 1-2로 역전패한 바 있습니다.앞서 지난해 10월 일본 도쿄에서 열린 친선경기에서는 3-2로 이겨 브라질을 상대로 14경기 만에 통산 첫 승을 따내기도 했습니다.이 대회에는 일본과 브라질, 파라과이, 싱가포르가 참가합니다.일본은 사흘 뒤인 17일 파라과이와 다음 경기를 치릅니다.(사진=AP, 연합뉴스)