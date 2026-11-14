빙속 김민선, 시즌 첫 월드컵 500m 38초 74…전체 14위

▲ 레이스 마친 김민선

스피드 스케이팅 여자 단거리 간판 김민선(의정부시청)이 2026-2027시즌 첫 월드컵 대회 주 종목인 500ｍ에서 14위에 머물렀습니다.김민선은 오늘(14일) 중국 베이징 국립 스피드 스케이팅 경기장에서 열린 대회 둘째 날 여자 500ｍ 1차 레이스에서 38초 74를 기록했습니다.첫 100ｍ를 전체 15위 기록인 10초74에 통과한 김민선은 나머지 400ｍ에서 순위를 한 계단 끌어올렸습니다.함께 출전한 정희단(의정부시청)은 39초 16으로 18위에 이름을 올렸습니다.우승은 37초 37을 기록한 네덜란드의 차세대 간판 앙엘 달레만이 차지했습니다.그는 여자 1,000ｍ에 이어 이번 대회 두 번째 금메달을 목에 걸었습니다.2위는 세계기록 보유자인 펨케 콕(37초49·네덜란드), 3위는 쇼트트랙에서 스피드 스케이팅으로 전향한 쉬자너 스휠팅(네덜란드)이 차지했습니다.남자 500ｍ에 출전한 구경민(스포츠토토)은 35초15로 15위에 자리했습니다.(사진=연합뉴스)