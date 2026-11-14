"북한 김정은 최측근, 대표단 이끌고 러시아로"

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 지도한 노동당 중앙위원회 제9기 제4차 정치국 확대회의에서 조용원 당 중앙위원회 비서가 일어서서 발언하고 있다.

김정은 북한 국무위원장의 최측근으로 알려진 조용원 노동당 중앙위원회 비서 겸 조직지도부장이 오늘(14일) 당과 정부 대표단을 이끌고 러시아로 향했다고 교도통신이 보도했습니다.보도에 따르면 조용원 당 비서는 이날 평양 국제공항에서 항공편으로 러시아로 출발했으며, 이는 러시아 집권여당 '통합러시아'의 드미트리 메드베데프 당수의 초청에 응한 것으로 전해졌습니다.메드베데프와의 회담을 통해 북한과 러시아의 관계 강화 방침을 확인할 것으로 보인다고 교도는 전했습니다.다만 구체적인 체류 일정은 확인되지 않은 것으로 전해졌습니다.조용원 당 비서는 김정은 위원장을 가장 가까운 거리에서 보좌하는 최측근 인사로 알려져 있습니다.그는 정치국 상무위원, 노동당 비서, 당 중앙군사위원 등에 올랐으며 지난 3월에는 한국의 국회의장에 해당하는 최고인민회의 상임위원장으로 선출됐습니다.이후 석 달만인 지난 6월 당 조직비서로 자리를 옮겼습니다.이날 평양 국제공항에는 최선희 북한 외무상과 김성남 노동당 국제비서 등 북한 고위 인사들과 안드레이 레오니도비치 포드욜리셰프 주북 러시아대사가 나와 조용원 당 비서를 배웅했다고 교도는 전했습니다.(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)