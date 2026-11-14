지상파 비대칭 규제 개선 모색…"연내 규제혁신 종합 방안 발표"

이미지 확대하기

방송 미디어 업계와 학계가 머리를 맞대고 방송광고 및 협찬과 관련된 규제를 완화하기 위한 학술 행사를 열었습니다.한국광고홍보학회는 오늘(14일) 오후 2시, 한국외국어대 사이버관에서 '매체 간 불균형 완화를 위한 방송광고ㆍ협찬규제 개선'을 주제로 전문가들을 불러 정기학술대회를 개최했습니다.발제에 나선 이희복 상지대 교수는 ▲방송광고 금지품목(의료, 주류 등) 규제 완화 필요성 ▲ 라디오 간접광고(라이브리드) 도입 필요성 ▲ 협찬주명 프로그램 제목 사용 필요성 등을 역설했습니다.함께 발제를 맡은 강준석 KISDI 박사는 이 교수와 마찬가지로 금지품목 규제 완화 방안을 비롯해 ▲ 지상파 제작 협찬 제한 기준 완화 방안 ▲ 제목협찬 확대 방안 등을 제언했습니다.이번 학술행사 지원을 맡은 방미통위 측에선 이정아 방송광고정책과장이 참석했습니다.이정아 과장은 "지상파 등에만 적용되는 비대칭적이고 낡은 규제를 현실화해 콘텐츠 제작 경쟁력을 제고하는 선순환이 이뤄져야 한다"라는 취지로 규제 완화의 필요성을 강조했습니다.이 과장은 네거티브 규제(금지사항이 아니면 나머지 광고를 모두 허용하는 개념) 시행 추진과 관련해서는 "연내에 규제혁신 종합 방안을 발표할 예정"이라고 밝혔습니다.이 과장은 비대칭 규제 개선을 통해 지상파 등이 재원을 확보하게 되면 양질의 콘텐츠를 제작하는 선순환이 이어질 수 있다는 점을 역설했습니다.또 방송광고 금지 품목과 관련해 관계 부처와 협의를 통해 합리적 방안을 지속적으로 모색하겠다고 덧붙였습니다.이를 통해 궁극적으로는 방미통위가 지향하는 '미디어 주권', '미디어 주권자의 능동성'이라는 가치를 실현할 수 있다고 보고 있습니다.