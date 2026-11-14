'3점 13개' 신한은행, 하나은행 꺾고 공동 선두

▲ 신지현

지난 시즌 여자프로농구 최하위 인천 신한은행이 3점 슛을 앞세워 공동 선두로 올라섰습니다.신한은행은 오늘(14일) 부천체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 3점 슛 4개를 포함해 18점을 올린 신지현의 활약으로 부천 하나은행을 87-73으로 따돌렸습니다.홍유순(17점)도 3개, 김지영(13점)도 2개를 터뜨리는 등 신한은행은 모두 13개의 장거리포를 적중해 하나은행의 탄탄한 수비를 무너뜨렸습니다.신한은행은 3승 1패로 삼성생명, 아산 우리은행과 함께 선두 자리에서 어깨를 나란히 했습니다.하나은행은 개막 뒤 4전 전패의 부진에 빠졌습니다.하나은행은 전반에 양인영이 9득점에 리바운드 5개를 잡아냈고, 정현과 김수인이 8점을 책임지며 41-39로 리드를 잡았습니다.신한은행은 노구치 사쿠라가 10점, 김지영이 8점을 넣으며 맞섰지만, 전반에 턴오버 7개를 저질러 하나은행에 주도권을 내줬습니다.이번 시즌 3점 슛 성공률 최하위(23.5%)인 신한은행은 3쿼터 들어 3점 슛으로 분위기를 바꿨습니다.신지현과 김진영, 홍유순이 돌아가며 장거리포를 터뜨려 64-62로 전세를 뒤집었습니다.신지현은 4쿼터 5분 53초를 남기고 3점 슛을 꽂았고, 뒤를 이어 홍유순도 3점 슛을 터뜨려 75-64, 11점 차로 점수를 벌렸습니다.종료 2분 7초 전에는 김지영이 스틸에 이은 골 밑 득점으로 81-69를 만들며 신한은행의 승리가 굳어졌습니다.용인 삼성생명은 국가대표 센터 박지수가 출전한 청주 KB에 짜릿한 승리를 거뒀습니다.삼성생명은 용인실내체육관에서 열린 홈경기에서 김아름(19점), 이해란(18점), 강유림(14점) 등 주축 선수들이 고른 활약을 펼쳐 KB를 79-72로 제압했습니다.2연승을 거둔 삼성생명은 공동 선두로 올라섰고, KB는 1승 3패로 5위에 머물렀습니다.KB는 허벅지 부상으로 시즌 첫 경기부터 3경기 연속 결장했던 박지수가 복귀했지만, 승리를 얻지 못했습니다.박지수는 22분 26초를 뛰며 19득점, 15리바운드, 1블록슛, 2스틸을 기록했습니다.삼성생명은 박지수의 가세로 높이에서 우위를 점한 KB와 4쿼터 막판까지 대등하게 맞섰습니다.박지수에게 골밑슛을 허용, 60-62로 끌려가는 듯하던 삼성생명은 종료 3분을 남기고 김아름의 3점 슛으로 65-65, 동점을 만들었습니다.이해란의 골밑 득점으로 69-67로 역전한 삼성생명은 미야사카 모모나의 3점 슛과 김아름의 골밑슛이 잇따라 터지며 74-69로 달아났습니다.KB는 경기 종료 10초를 남기고 나윤정의 먼 거리 3점 슛으로 72-74로 따라간 뒤 파울 작전으로 승부수를 던졌습니다.하지만 삼성생명은 강유림의 자유투 2개로 점수를 더 벌렸고, 종료 직전에는 김아름의 가로채기에 이은 3점 슛으로 승리를 지켰습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)