'3점 13개' 신한은행, 하나은행 꺾고 공동 선두

▲ 신지현
지난 시즌 여자프로농구 최하위 인천 신한은행이 3점 슛을 앞세워 공동 선두로 올라섰습니다.
신한은행은 오늘(14일) 부천체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 3점 슛 4개를 포함해 18점을 올린 신지현의 활약으로 부천 하나은행을 87-73으로 따돌렸습니다.
홍유순(17점)도 3개, 김지영(13점)도 2개를 터뜨리는 등 신한은행은 모두 13개의 장거리포를 적중해 하나은행의 탄탄한 수비를 무너뜨렸습니다.
신한은행은 3승 1패로 삼성생명, 아산 우리은행과 함께 선두 자리에서 어깨를 나란히 했습니다.
하나은행은 개막 뒤 4전 전패의 부진에 빠졌습니다.
하나은행은 전반에 양인영이 9득점에 리바운드 5개를 잡아냈고, 정현과 김수인이 8점을 책임지며 41-39로 리드를 잡았습니다.
신한은행은 노구치 사쿠라가 10점, 김지영이 8점을 넣으며 맞섰지만, 전반에 턴오버 7개를 저질러 하나은행에 주도권을 내줬습니다.
이번 시즌 3점 슛 성공률 최하위(23.5%)인 신한은행은 3쿼터 들어 3점 슛으로 분위기를 바꿨습니다.
신지현과 김진영, 홍유순이 돌아가며 장거리포를 터뜨려 64-62로 전세를 뒤집었습니다.
신지현은 4쿼터 5분 53초를 남기고 3점 슛을 꽂았고, 뒤를 이어 홍유순도 3점 슛을 터뜨려 75-64, 11점 차로 점수를 벌렸습니다.
종료 2분 7초 전에는 김지영이 스틸에 이은 골 밑 득점으로 81-69를 만들며 신한은행의 승리가 굳어졌습니다.
용인 삼성생명은 국가대표 센터 박지수가 출전한 청주 KB에 짜릿한 승리를 거뒀습니다.
삼성생명은 용인실내체육관에서 열린 홈경기에서 김아름(19점), 이해란(18점), 강유림(14점) 등 주축 선수들이 고른 활약을 펼쳐 KB를 79-72로 제압했습니다.
2연승을 거둔 삼성생명은 공동 선두로 올라섰고, KB는 1승 3패로 5위에 머물렀습니다.
KB는 허벅지 부상으로 시즌 첫 경기부터 3경기 연속 결장했던 박지수가 복귀했지만, 승리를 얻지 못했습니다.
박지수는 22분 26초를 뛰며 19득점, 15리바운드, 1블록슛, 2스틸을 기록했습니다.
삼성생명은 박지수의 가세로 높이에서 우위를 점한 KB와 4쿼터 막판까지 대등하게 맞섰습니다.
박지수에게 골밑슛을 허용, 60-62로 끌려가는 듯하던 삼성생명은 종료 3분을 남기고 김아름의 3점 슛으로 65-65, 동점을 만들었습니다.
이해란의 골밑 득점으로 69-67로 역전한 삼성생명은 미야사카 모모나의 3점 슛과 김아름의 골밑슛이 잇따라 터지며 74-69로 달아났습니다.
KB는 경기 종료 10초를 남기고 나윤정의 먼 거리 3점 슛으로 72-74로 따라간 뒤 파울 작전으로 승부수를 던졌습니다.
하지만 삼성생명은 강유림의 자유투 2개로 점수를 더 벌렸고, 종료 직전에는 김아름의 가로채기에 이은 3점 슛으로 승리를 지켰습니다.
(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)
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