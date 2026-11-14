젤렌스키 "미국, '우크라 나토 가입 대가' 돈바스 양도안 질의"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

미국이 중재하는 러시아와 우크라이나 종전 협상에서 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입 대가로 동부 영토를 러시아에 내주는 안이 검토 중인 것으로 전해졌습니다.14일(현지시간) AFP·로이터통신 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 전날 기자들과 만나 "미국 측이 '우크라이나가 나토에 가입한다면 어떻겠느냐? 그러면 우크라이나가 돈바스에서 철수하겠느냐?'라는 질문을 했다"고 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 미국 측에 우크라이나 군이 동부 영토에서 철수할 뜻이 없다는 기존 입장을 재확인했다고 전했습니다.다만 안전 보장과 충분한 재건자금 등을 포함한 안보 지원 패키지가 제공된다면 이 문제를 국민 투표에 부칠 것이라고 말했습니다.젤렌스키 대통령은 "나토 가입 문제가 다시 종전 협상의 의제로 올라왔다고 생각한다"며 "이런 문제가 제기된 것은 이번이 처음"이라고 말했습니다.그러면서 "이는 극도로 어려운 논의"라고 덧붙였습니다.미국 측의 중재안은 종전 협상의 최고 난제로 꼽히는 영토 문제를 타개하기 위한 고육책으로 보입니다.러시아 측은 우크라이나가 돈바스 지역 전체를 넘겨줘야 한다는 주장을 굽히지 않고 있습니다.우크라이나 측은 러시아의 주장을 일축하며 현재의 전선을 동결하고 휴전해야 한다는 입장입니다.다만 미국 측의 제안이 러시아와 협의를 통해 나온 것인지는 확인되지 않았습니다.나토의 영향력 확대에 극도로 민감한 반응을 보이는 러시아가 우크라이나의 나토 가입에 동의할지는 미지숩니다.뉴욕타임스(NYT)의 전날 보도에 따르면 러시아 측은 이번 종전 협상에서 나토가 폴란드와 발트 3국(에스토니아·라트비아·리투아니아) 등에서 병력과 기지를 철수해야 한다고 주장했습니다.이를 두고 러시아가 2022년 2월 개전 당시 강경한 입장을 다시 꺼내 들며 역주행하고 있다는 지적이 나왔습니다.러시아와 동부 국경을 맞대고 있는 핀란드 측은 러시아의 나토 철수 요구에 "일고의 가치도 없는 것"이라고 반발했습니다.젤렌스키 대통령은 "유럽에서 진정한 안보란 유럽연합(EU)과 나토를 의미한다"며 "유럽에는 그 외 다른 안보 체제가 없다"고 강조했습니다.그러면서 유럽의 안보 구조를 바꾸려는 러시아의 시도가 더 많은 전쟁으로 이어질 수 있다고 경고했습니다.(사진=게티이미지)