'전 세계 업무 마비' MS 서비스 장애 36시간 만에 복구

▲ 마이크로소프트 로고

마이크로소프트(MS)의 업무용 서비스인 아웃룩과 팀스 등에서 발생한 글로벌 장애가 36시간 만에 복구됐습니다.이메일과 일정 관리, 화상회의 등 기업과 정부기관의 필수 업무가 장시간 마비되면서 전 세계적으로 광범위한 피해가 발생했습니다.로이터통신에 따르면 MS는 14일(현지시간) 오전 6시께(GMT) 팀스와 아웃룩을 비롯한 자사 서비스가 완전히 정상화했다고 밝혔습니다.MS는 사무용 온라인 플랫폼 MS365의 엑스(X) 계정에 "이번 사고의 근본 원인을 해결하기 위한 조치를 완료했으며, 영향을 받았던 나머지 고객 및 지역에 대한 서비스를 복구했다"고 밝혔습니다.이번 장애는 12일 오후 5시25분(GMT)께부터 관련 신고가 급증하기 시작했습니다.글로벌 장애 추적 사이트 다운디텍터에 따르면 전 세계 70개국 이상에서 들어온 장애 신고가 740만건을 넘었으며, 분당 최대 약 2만건으로 평상시보다 1천500배 이상 치솟았습니다.이번 서비스 장애는 올해 들어 두 번째로, MS 역사상 가장 긴 중단 사례 중 하납니다.MS는 앞서 서버 문제가 이번 사고의 원인이라고 밝혔습니다.특히 자사의 클라우드 기반 이메일·일정 관리 서비스인 익스체인지 온라인(Exchange Online)과 관련된 기능에 집중적으로 영향을 미쳤다고 설명했습니다.자사의 인공지능(AI) 비서인 코파일럿(Copilot) 역시 장애 피해를 본 데다 외부의 악의적인 활동은 확인되지 않았다며 사이버 공격 가능성은 배제했습니다.MS 서비스 장애가 일으킨 피해는 기업과 정부 기관을 비롯해 금융·항공·의료 등 다양한 분야로 확산했습니다.영국에서는 국민보건서비스(NHS)와 런던 경찰청 등이 영향을 받았으며, 유럽증권거래소 운영사 유로넥스트는 이메일 장애를 겪었습니다.덴마크 해운사 머스크는 고객들에게 정보 업데이트 지연 가능성을 알렸고 인도 항공사들은 이메일 고객지원 서비스에 차질이 발생했다고 밝혔습니다.대만에서는 증권사와 보험사, 투자신탁회사 등의 자금 운용 업무가 영향을 받아, 한 금융회사는 채권 환매 거래를 취소해야 했고, 다른 회사는 거래 확인을 위해 팩스를 이용하기도 했다고 로이터는 전했습니다.미국 전기트럭 제조사 워크호스그룹은 12일 예정한 실적 발표를 16일로 연기했으며 스위스 명품기업 리치몬트도 13일로 예정된 상반기 실적 발표를 늦췄습니다.다운디렉터의 모회사인 우클라(Ookla)의 수석 산업 분석가 루크 케호는 "이는 현재 얼마나 많은 부분이 한 공급업체의 이메일 및 협업 도구를 통해 이뤄지고 있는지를 보여준다"고 말했습니다.이번 장애로 인한 보험 손실도 상당할 것으로 전망됩니다.글로벌 신용평가사 모닝스타 DBRS의 마리오 디 치코 유럽 금융기관 담당 부사장은 이번 사고로 인한 전 세계 보험 손실액을 3억∼5억 달러(약 4천억∼6천700억원)로 추산했습니다.다만 이는 800만대 이상의 윈도 기반 컴퓨터를 마비시켰던 2024년 크라우드스트라이크 장애 당시의 4억∼15억 달러(약 5천300억원∼2조원) 손실에 비하면 규모가 훨씬 작은 수준입니다.MS는 올해 1월과 지난해 10월에도 MS365 서비스 중단 사태를 겪었습니다.지난달에는 핵심 클라우드 플랫폼 '애저'(Azure) 장애로 생산성 소프트웨어와 전 세계 다양한 산업 분야에 영향을 미쳤습니다.글로벌 자산 거래 플랫폼 이토로(eToro)의 시장 분석가 조시 길버트는 "신뢰성 문제가 반복적으로 발생하면 모든 IT 부서는 비즈니스의 더 많은 부분을 단일 공급업체에 맡기기 전 신중히 고려할 수밖에 없을 것"이라고 말했습니다.그러나 일상 업무에 깊숙이 통합된 소프트웨어를 다른 업체 제품으로 교체하는 데 드는 비용이 상당해 이번 장애가 곧바로 대규모 고객 이탈로 이어질지는 불확실하다는 분석도 나옵니다.블룸버그에 따르면 글로벌 투자은행 윌리엄 블레어 앤 컴퍼니의 애널리스트 제이슨 에이더는 "이번 사건이 단기적으로 MS의 경쟁적 입지를 의미 있게 바꿀 것으로 예상하진 않는다"며 "다만 장기적으로는 일부 고객이 구글 워크스페이스와 앤트로픽의 신흥 생산성 솔루션에 더 호의적인 태도를 보일 수는 있다"고 전망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)