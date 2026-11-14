HL안양 김상욱, 아시아리그 아이스하키 사상 첫 600포인트

▲ 통산 600포인트를 달성한 HL안양 김상욱

백지선 감독이 이끄는 아이스하키 HL 안양의 베테랑 공격수 김상욱(38)이 아시아리그 아이스하키 역사상 최초로 정규리그 통산 공격포인트(골+어시스트) 600개 대기록을 작성했습니다.김상욱은 오늘(14일) 안양 아이스링크에서 열린 요코하마 그리츠(일본)와 2026-2027 아시아리그 아이스하키 정규리그 13차전 홈 경기에서 어시스트 2개를 추가해 대업을 이뤘습니다.앞서 12일 열린 요코하마와 홈 경기(3-4 슛아웃 패배)에서 어시스트 3개를 올려 599포인트를 기록했던 그는 이날 1피리어드 4분 7초에 크로스 패스로 송형철의 득점을 도우며 600포인트 고지를 밟았습니다.1피리어드 17분 52초에 터진 신상훈의 동점 골 때 두 번째 어시스트를 남긴 김상욱은 통산 기록을 601포인트(158골 443어시스트)로 늘렸습니다.아시아리그 15번째 시즌을 치르는 김상욱은 2010년 12월 데뷔한 뒤 단 한 번의 슬럼프 없이 꾸준한 활약을 펼치며 '기록의 사나이'로 불립니다.한국 선수 최초로 리그 정규리그 최우수선수(MVP) 2회(2017년·2025년) 수상 기록을 보유한 그는 리그 통산 최다 어시스트(443개) 기록도 보유했습니다.올 시즌 13경기에 출전해 3골 15어시스트를 챙긴 그는 현재 포인트 랭킹 1위를 달리는 등 30대 후반의 나이에도 전성기 못지않은 기량을 뽐내고 있습니다.HL 안양은 이날 접전 끝에 연장 피리어드 43초 만에 터진 조 모로의 결승 골에 힘입어 요코하마를 5-4로 물리치고 연패에서 탈출했습니다.(사진=HL안양 제공, 연합뉴스)