HL안양 김상욱, 아시아리그 아이스하키 사상 첫 600포인트

▲ 통산 600포인트를 달성한 HL안양 김상욱
백지선 감독이 이끄는 아이스하키 HL 안양의 베테랑 공격수 김상욱(38)이 아시아리그 아이스하키 역사상 최초로 정규리그 통산 공격포인트(골+어시스트) 600개 대기록을 작성했습니다.
김상욱은 오늘(14일) 안양 아이스링크에서 열린 요코하마 그리츠(일본)와 2026-2027 아시아리그 아이스하키 정규리그 13차전 홈 경기에서 어시스트 2개를 추가해 대업을 이뤘습니다.
앞서 12일 열린 요코하마와 홈 경기(3-4 슛아웃 패배)에서 어시스트 3개를 올려 599포인트를 기록했던 그는 이날 1피리어드 4분 7초에 크로스 패스로 송형철의 득점을 도우며 600포인트 고지를 밟았습니다.
1피리어드 17분 52초에 터진 신상훈의 동점 골 때 두 번째 어시스트를 남긴 김상욱은 통산 기록을 601포인트(158골 443어시스트)로 늘렸습니다.
아시아리그 15번째 시즌을 치르는 김상욱은 2010년 12월 데뷔한 뒤 단 한 번의 슬럼프 없이 꾸준한 활약을 펼치며 '기록의 사나이'로 불립니다.
한국 선수 최초로 리그 정규리그 최우수선수(MVP) 2회(2017년·2025년) 수상 기록을 보유한 그는 리그 통산 최다 어시스트(443개) 기록도 보유했습니다.
올 시즌 13경기에 출전해 3골 15어시스트를 챙긴 그는 현재 포인트 랭킹 1위를 달리는 등 30대 후반의 나이에도 전성기 못지않은 기량을 뽐내고 있습니다.
HL 안양은 이날 접전 끝에 연장 피리어드 43초 만에 터진 조 모로의 결승 골에 힘입어 요코하마를 5-4로 물리치고 연패에서 탈출했습니다.
(사진=HL안양 제공, 연합뉴스)
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