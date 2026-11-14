광주 아파트 40대 방화피의자 구속…1명 사망·13명 부상

▲ 아파트에 불을 질러 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의로 체포된 A(40대) 씨가 14일 오후 광주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 들어가고 있다.

극단적인 선택을 하겠다며 아파트에 불을 내 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 40대가 경찰에 구속됐습니다.광주지방법원은 도주 등을 우려해 경찰이 신청한 40대 A씨에 대한 구속영장을 발부했습니다.A 씨는 오늘 오후 전남광주 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하면서 "불 지른 이유가 뭐냐"는 취재진 질의에 아무런 답변을 하지 않았습니다.모자를 깊게 눌러쓰고 마스크로 얼굴을 가린 A씨는 영장실질심사를 마친 후 호송차로 이동하는 동안 "피해자에게 할 말 없냐"는 질문에 "죄송합니다"라고 답했습니다.A 씨는 지난 11일 오후 6시 33분쯤 전남광주 북구 운암동 한 21층짜리 아파트 6층 세대 안에서 불을 내 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의로 긴급 체포됐습니다.우울증 치료 전력이 있는 A 씨는 경찰 조사에서 "죽고 싶어서 불을 냈다"는 취지로 진술했습니다.A 씨가 낸 불은 30분 만에 진화됐지만, 아파트 안에서 주민들 대피를 도운 70대 경비원이 심정지 상태로 발견돼 병원 치료를 받다가 사흘 만에 숨을 거뒀습니다.구조대원·이웃 등 13명도 연기를 마시거나 어지럼증을 호소해 병원 치료를 받았습니다.경찰은 어제 경비원이 사망하면서 A씨에게 적용된 혐의를 현주건조물방화치사로 변경할 계획입니다.광주전남 북구청은 화재 현장에서 대피를 돕다가 숨진 70대 경비원에 대한 의사자 지정 신청을 전남광주통합특별시와 논의할 예정입니다.(사진=연합뉴스)