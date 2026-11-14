중기중앙회 "노란우산 개인정보 유출 가능성…주민번호 등 포함"

▲ K-BIZ 중소기업중앙회 노란우산

중소기업중앙회는 지난 11일 노란우산 홈페이지에 대한 외부의 비정상적인 접근과 함께 일부 고객 개인정보의 제3자 조회 의심 정황을 확인했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.중기중앙회는 이날 노란우산 홈페이지에 '개인정보 유출 가능성 및 침해사고' 게시글을 올려 이같이 공지했습니다.유출 가능성이 있는 개인정보는 성명, 주민등록번호 앞 7자리, 휴대전화번호, 자택 주소, 자택 전화번호, 이메일 주소, 문자메시지ㆍ이메일 수신 동의 여부 등입니다.다만, 주민등록번호 나머지 뒷자리의 경우 복호화가 불가능한 암호화로 관리하고 있다고 중기중앙회는 설명했습니다.중기중앙회는 "중기중앙회나 노란우산 관계자를 사칭해 금전이나 대출을 요구하는 전화나 문자메시지에는 응해서는 안 된다"며 "아이디 및 비밀번호의 입력이나 변경을 요구하는 전화나 문자메시지에도 응하지 말길 바란다"고 당부했습니다.이어 "실제 조회 여부와 피해 범위를 신속히 확인하고 재발 방지를 위해 필요한 조치를 다하겠다"며 "심려를 끼쳐 드린 점을 진심으로 사과드린다"고 말했습니다.2007년 출범한 노란우산은 소기업·소상공인이 폐업이나 노령 등 경제적 위기에 대비해 퇴직금을 마련할 수 있도록 지원하는 공제 제도입니다.재적 가입자는 192만 명에 달합니다.(사진=연합뉴스)