음주 뺑소니에 환경미화원 사망…운전자 자택서 검거

▲ 광명경찰서 전경

경기 광명시의 한 도로에서 음주 운전을 하다 환경미화원을 치어 숨지게 한 뒤 달아난 50대 여성이 경찰에 붙잡혔습니다.광명경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치사 및 위험운전치사 등 혐의로 A씨를 붙잡아 조사 중입니다.경찰에 따르면 A 씨는 오늘 오전 6시 30분쯤 광명시 하안동 인근 안양천로에서 음주 상태로 K3 승용차를 몰다가 배수로를 청소하던 서울 금천구청 소속 환경미화원인 50대 남성 B 씨를 치고 구호 조치 없이 달아난 혐의를 받고 있습니다.B 씨는 사고 직후 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 오전 7시 20분쯤 숨졌습니다.다른 운전자의 신고를 받고 출동한 경찰은 주변 CCTV 등을 분석해 A 씨의 차량을 추적한 끝에 오전 7시 50분쯤 광명시 하안동 자택에서 그를 긴급체포했습니다.검거 당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준이었습니다.A 씨는 성남시의 한 주점에서 술을 마시고 약 30㎞를 운전한 뒤 자택 인근에서 사고를 낸 것으로 파악됐습니다.사고 당시 A 씨 차량의 과속 여부와 사고 전 A씨가 운전한 구간에서 또 다른 사고가 있었는지는 아직 확인되지 않았습니다.당초 A 씨는 경찰에서 사고를 인지하지 못했고 술도 귀가 후 마셨다고 주장했습니다.그러나 이후 "소주 2병을 마시고 운전하다가 뭔가 차에 부딪힌 느낌이 들었는데 사람인 줄은 몰라서 그냥 갔다"며 혐의를 일부 인정했습니다.경찰은 차량 블랙박스와 주변 CCTV 영상 등을 토대로 사고 경위를 조사하는 한편 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)