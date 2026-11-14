[날씨] 밤사이 비 대부분 그쳐요…내일은 기온 '쑥'

저기압이 통과하며 주말인 오늘(14일) 전국에 가을비가 지났습니다.



지금 중부 지방은 소강상태를 보이는 곳이 많은데요.



어제부터 오늘 저녁까지 고산 제주에는 60mm에 가까운 강수가 기록되기도 했습니다.



비는 밤사이 대부분 그치겠고, 제주는 내일 아침까지 이어지겠습니다.



그사이 예상되는 강수량은 경기 남동부에 1mm 안팎, 그 밖의 지역은 5~10mm, 제주는 5~20mm 정도가 되겠습니다.



내일은 하늘이 맑아지며 기온도 쑥 오르겠는데요.



서울 낮 기온 18도, 광주 19도로 오늘 낮보다 3~6도가량 기온이 높겠습니다.



내일 비가 잦아들면서 오전부터 전국 하늘 개겠는데요.



다만 새벽부터 오전 사이 전남 내륙 지역에는 안개가 매우 짙겠고, 그 밖에 내륙 곳곳에서도 옅은 안개가 나타날 수 있어 교통안전 유의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온 보시면 서울과 충주 9도로 오늘과 비슷하겠고요, 낮 기온은 창원 20도까지 오르며 예년보다 포근하겠습니다.



당분간 비교적 높은 기온이 이어질 텐데요.



다만 다음 주 화요일과 수요일 사이에도 또한 차례 전국에 비가 내린 뒤 수능일에 영하권 추위가 찾아올 전망입니다.



(임은진 기상예보사)