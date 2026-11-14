야구 전설·팬들과 마지막 추억…굿바이 잠실구장!

프로야구와 함께 태어나 44년, 우리의 희노애락이 담긴 잠실야구장이 전설들의 마지막 승부를 끝으로 작별을 고했습니다.



잠실구장 고별전을 위해, 부슬비 속에도 60여명의 '레전드'들과 팬들이 한자리에 모였는데요.



이종범, 김광수의 애국가 제창과 김응용, 김성근 감독의 시투에 이어, '원년 MVP' 박철순이 가장 먼저 마운드에 올라, '원년 홈런왕' 김봉연을 땅볼 처리하며 역사적인 승부의 시작을 알렸습니다.



한 시대를 풍미했던 스타들은 현역 때라면 손 쉽게 잡았을 타구를 놓치고, 정확하지 않은 송구로 세월의 야속함을 느끼기도 했지만, 김재호, 박용택처럼 비교적 최근에 은퇴한 선수들은 현역 때처럼 멋진 플레이로 박수갈채를 받았습니다.



홈런 더비에선 김태균이 극적인 역전 아치를 그려 이승엽과 박병호, 이대호를 제치고 마지막 잠실 홈런왕에 등극했습니다.



마지막 공식 경기를 치른 잠실구장은 이제 역사 속으로 사라집니다.



(영상편집 : 박정삼)