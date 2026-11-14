갈등 봉합했지만…42년 만에 사우디에 '3실점 패배'

<앵커>



축구대표팀이 팀 내 갈등을 수습하고 나선 첫 경기에서 사우디아라비아에 3대 2로 졌습니다. 사우디에 세 골을 허용한 건 42년 만에 처음입니다.



카타르에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



"이제는 경기력으로만 평가해달라"던 주장 손흥민의 바람이 무색하게, 우리 선수들은 피파랭킹이 23계단이나 낮은 사우디에 쩔쩔맸습니다.



'1대1 경합 상황'에서 좀처럼 승리하지 못하며 빠른 발을 자랑하는 상대에게 3골이나 내줬고, 후반 들어 뒤늦게 활력을 찾은 공격은 마무리가 잘 되지 않아 흐름을 뒤집지 못했습니다.



사우디에 3골 이상을 내주고 진 건 무려 42년 만입니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 노력한 것에 비해서 결과가 좀 안 좋았던 게 아쉬웠던 것 같아요. 결정적인 역할을 해 줘야 되는 부분이 있는데, 오늘은 그런 역할을 잘 못 해준 거에 대해서 선수들한테 많이 미안하고.]



다만 특유의 저돌적인 모습을 되찾은 황희찬과 '92년생 베테랑' 이재성이 환상적인 호흡으로 만회골을 터트리고, 경기 내내 서로를 격려한 모습은 '갈등 봉합'을 상징하는 장면이었습니다.



경기 후, 이른바 '96라인' 선수들은 '은퇴 소동' 이후 입장문을 내기까지의 심정을 처음으로 털어놓았습니다.



[김민재/축구대표팀 수비수 : 사실이 아닌 부분에 대해서 조금 많이 당황하기도 했고.]



[황인범/축구대표팀 미드필더 : 가볍게 저희가 정말 뒤에 숨으려고 이런 의도로 (입장문을) 썼다는 건 아니라고 꼭 말씀드리고 싶습니다.]



구체적으로 어떤 부분이 '왜곡된 사실'인지는 밝히지 않았지만 한국 축구를 위한 마음은 진심이라며 다시 뭉친 대표팀을 믿고 지켜봐달라고 강조했습니다.



[황희찬/축구대표팀 공격수 : 한 팀으로서 정말 믿고 앞으로 더 좋은 방향으로 가는 방향으로 잘 얘기가 돼서 앞으로 잘 믿고 한 번 또 지켜봐 주시면 저희가 좋은 모습으로 보답드리도록 노력하겠습니다.]



[황인범/축구대표팀 미드필더 : 단단한 팀이 될 수 있다는 희망을 봤던 것 같아요.]



[김민재/축구대표팀 수비수 : (하나가 됐다는 느낌은 드나요?) 네, 하나 된 것 같습니다.]



아시안컵까지 남은 시간은 이제 1년입니다.



적지 않은 과제를 확인한 대표팀은 오는 화요일 카타르를 상대로 모레노 임시 감독 체제의 마지막 경기를 치릅니다.



(영상편집 : 최혜영)