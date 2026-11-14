이름 믿고 매달 이체했는데…못 받은 돈 '700억'

<앵커>



'대한노인회' 이름을 내건 업체의 상조나 여행 상품에 가입했다가, 돈을 돌려받지 못하는 피해가 잇따르고 있습니다. 700억 원 넘게 돌려주지 못하고 폐업한 업체도 있습니다. 대한노인회는 "산하 단체가 따로 없다"면서 주의를 당부했습니다.



편광현 기자가 보도합니다.



<기자>



한 상조업체가 배포한 홍보물입니다.



'대한노인회'라고 적혀 있고, 회사 이름도 '대노'복지사업단입니다.



30대 최지수 씨는 10년 전부터 매달 3만 원씩 이 업체 상조 상품에 가입해 모두 360만 원을 냈지만, 막상 지난 2월 아버지 장례 때 아무런 도움도 받지 못했습니다.



[최지수/상조 상품 가입 : 그냥 폐업했다고… 대한노인회에서 운영하니까 감사도 받고 관리가 되고 있는 거라고 생각을 했어요.]



지난 7월 대노복지사업단이 돌연 폐업하면서 상조회원 4만 7천 명에게 돌려주지 못한 돈만 700억 원이 넘습니다.



배임 등 혐의로 경찰 수사까지 받고 있지만 업체 대표는 상조공제조합에 문의하라는 입장만 밝혔습니다.



피해 사례는 또 있습니다.



70대 최원섭 씨는 7년 전 비슷한 이름 업체의 크루즈 여행 적립 상품에 가입했다 낭패를 봤습니다.



[최원섭/여행 상품 가입 : 명함에 여기 대한노인회라고 돼 있잖아요. 이거 보고 우리는 믿은 거죠.]



지난 2월 만기까지 1천600만 원 넘게 냈지만 9개월이 지나도록 여행은 가지 못했습니다.



항의하는 최 씨에게 돌아온 업체의 답변은 기약 없이 원금의 85%를 분할로 돌려주겠다는 말뿐이었습니다.



해당 업체를 취재진이 찾아갔지만, 영업시간 전화를 해도 받지 않고 사무실 문도 이렇게 잠겨 있습니다.



대한노인회 측은 상조 업체와는 10여 년 전 일시적 업무 협약을 맺은 게 전부고 크루즈 여행업체는 모른다고 밝혔습니다.



[대한노인회 관계자 : 우리가 공문도 보내고, 그거(이름) 사용하지 말아라 했는데….]



대한노인회는 산하 단체가 존재하지 않는다면서 대한노인이라는 명칭을 사용하는 업체가 있다면 노인회 측에 확인해달라고 당부했습니다.



(영상취재 : 최호준·이상학, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 한송연)