"폐업 고민했는데" 반전…문구점 살린 딸의 조언

<앵커>



요새 SNS를 보다 보면, 톡톡 튀는 아이디어로 눈길을 끄는 자영업자들이 많습니다. 경쟁이 날로 치열해지면서, 수십 년간 한 우물을 파온 베테랑 사장님들도 변화를 택했습니다.



안희재 기자가 만났습니다.



<기자>



66년 인생 절반 가까이를 문방구에 쏟은 김영숙 씨가 SNS 세계에 뛰어든 건 올해 초입니다.



손님 발길이 줄다 못해 적자가 나자, 지푸라기라도 잡는 심정으로 '릴스 마케팅'에 나선 겁니다.



[김영숙/'호돌이문구완구' 사장 : 29년 전에는 장사할 맛이 났거든요. (최근에는) 무인점포 이런 데가 많이 있다 보니까 이걸 접어야 되나, 혼자 많이 고민했거든요. 딸이 릴스를 한 번 찍어보자고 해서….]



기획과 촬영, 편집까지 딸과 함께 직접 작업합니다.



유행하는 춤과 노래, '밈'을 서툴게 소화한 게 오히려 눈길을 사로잡았고, 채널을 만든 지 1년도 안 돼 '2백만 조회수'를 기록하더니, 문방구는 흑자로 돌아섰습니다.



흑자보다 반가운 건 다시 듣게 된 아이들의 웃음소리입니다.



[릴스 보고 왔어요!]



[김영숙/'호돌이문구완구' 사장 : 아이들이 좋아하는 게 뭔가, 제가 인터넷에 찾아보죠. 다른 분들 것도 제가 틈틈이 많이 보고 있어요.]



15년째 식당을 운영한 67살 권영순 씨도 달라진 시대에 맞게 재치 있는 아이디어로 SNS 입소문 효과를 톡톡히 보고 있습니다.



[권영순/'달동수제갈비' 사장 : (이제는) 외식을 하러 가도 항상 검색을 하고 가시고 하니까 이렇게 노출이 돼야만 홍보가 되고....]



5060 자영업자의 SNS 도전기는 이제는 낯설지 않은데요.



진입 문턱이 워낙 낮지 않다 보니까, 외부 전문가의 도움을 받으려는 수요도 계속되고 있습니다.



[구본남/수강생 : 제미나이와 이런 여러 공부를 좀 하고 있습니다. 장사는 지금 어렵고, 좀 도움이 될 게 있나 해서 열심히 교육을 받고 있습니다.]



올해 소상공인연합회의 AI 마케팅 교육 이수자 10명 가운데 7명 가까이가 50대 이상입니다.



20년 이상 영업한 음식점의 폐업 숫자가 지난해 2천7백여 곳으로 역대 최고치를 기록한 현실과 무관치 않다는 분석입니다.



노하우와 인맥, 상품의 질만으로는 승부를 보기 어려운 환경에서 베테랑 자영업자들도 알고리즘을 공부할 정도로 생존 전략이 치열해지고 있습니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 김종미, 화면제공 : 인스타그램 'love_ys0915'·'ddhmgb', 화면제공 : 소상공인연합회, 취재협조 : 은평구소기업소상공인회, 디자인 : 이가진·박태영)