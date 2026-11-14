'수십만 원 초대권' 전방위 배포 의혹…내사 착수

<앵커>



지난해 7월 열린 FC바르셀로나 방한 경기를 후원한 업체가 고가의 경기 초대권을 사회 각계에 뿌렸다는 의혹이 제기됐습니다. 경찰과 정치권, 국세청, 언론사에 초대권을 제공했단 겁니다. 경찰이 내사에 착수했습니다.



임지현 기자의 보도입니다.



<기자>



지난해 7월 열린 스페인 프로축구구단 FC 바르셀로나와 FC 서울의 친선 경기.



당시, 이 경기는 치킨 프랜차이즈 업체 BBQ가 후원했습니다.



그런데 BBQ가 당시 각계 유력 인사들에게 초대권을 무상으로 제공했다는 의혹이 제기됐습니다.



초대권 배포 대상엔 경찰 간부와 정치권과 국세청, 주요 방송국과 신문사 등 언론사 인사들도 포함된 거로 알려졌습니다.



해당 티켓은 판매가가 30만 원에서 50만 원 수준인 거로 전해졌습니다.



경찰은 배포 대상으로 알려진 명단 가운데 경찰 간부 일부가 초대권을 받은 정황을 포착하고 감찰에 착수해, 최근 경무관 2명을 인사조치했습니다.



인사조치된 한 간부는 초대권을 받은 적이 없다고 주장하고 있는 걸로 전해졌습니다.



경찰은 일단 명단에 있는 경찰 간부들에 대해 내사를 진행하고 있지만 경우에 따라 범위를 확대할 가능성도 있습니다.



다만, 명단에 인사 중 상당수는 실제론 티켓을 받지 않은 것으로 알려져, 경찰은 명단 자체가 허위일 가능성도 있다고 보고 있습니다.



국세청도 명단에 있는 것으로 알려진 내부 인사들에 대해 감찰을 벌였는데 당사자들이 모두 의혹을 부인했다며 "계속 확인하겠다"는 입장을 밝혔습니다.



이에 대해 BBQ 측은 "직원용 초대권 일부가 지인을 통해 배포됐을 순 있지만, 그런 문서를 만든 적은 없다"며 "회사가 횡령과 사기 혐의로 고소한 전 직원이 허위 명단을 만든 거로 알고 있다"고 해명했습니다.



또 "해당 직원이 허위 명단으로 공갈 협박한 건에 대해 지난 7월 고소했다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 김준희)