'우군' 잃은 중국 AI 업계…부랴부랴 '사재기'

<앵커>



중국 AI 업계도 비상이 걸렸습니다. 이번 사태로 미국이 대중국 반도체 수출 통제를 강화하려는 움직임을 보이고 있기 때문입니다. 추가 제재에 대비해 '칩 사재기'에 나선 것으로 알려졌습니다.



베이징 최고운 특파원입니다.



<기자>



젠슨 황의 불륜 상대로 알려진 앨리스 황이 약 10조 원 규모의 엔비디아 칩을 중국에 반입하는 데 관여했다는 의혹을 넘어, 중국 정보기관의 반도체 전담 조직 소속으로 활동했다는 타이완 언론의 보도까지 나왔지만, 중국 정부 입장엔 변화가 없습니다.



[마오닝/중국 외교부 대변인 (어제) : (엔비디아 칩이 상하이의 한 데이터 센터로 유입됐고 앨리스 황과 연관되었다는 보도가 있습니다.) 해당 상황에 대해 아는 바 없습니다.]



하지만 중국 인공지능 업계는 AI 칩 사재기에 나서며 긴박하게 움직이고 있습니다.



로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 중국 대형 클라우드 업체들이 해외 엔비디아 칩의 연산 용량 확보를 긴급 논의하고 해외 데이터 센터의 고성능 컴퓨팅 자원을 선점하려 하고 있다고 보도했습니다.



중소 AI 기업들 역시 동남아시아의 컴퓨팅 용량 임대 업체들과 접촉해 대체 자원 확보에 나섰다고 전했습니다.



미국 의회에서 대중국 반도체 수출 규제 강화 법안이 통과되면, 해외 데이터 센터를 통한 우회 수입마저 어려워지기 때문입니다.



[돈 베이어/미 하원의원 (민주당) : 개인적으로 중국에 엔비디아 칩을 판매해서는 안 된다고 봅니다. 트럼프를 설득해 그렇게 하게 한 것이 우리 AI의 미래에 도움이 되었다고 생각하지 않습니다.]



블룸버그 통신은 중국 기업들이 미·중 AI 협력을 주장해 온 젠슨 황이라는 우군을 잃은 데다, 막대한 투자 대비 수익을 증명해야 하는 시점이라 압박감이 더 크다고 짚었습니다.



다만 장기적으로는 중국 기업들이 자체 칩 개발에 속도를 내 미국 의존도를 낮추고 기술 자립을 앞당길 수 있다는 분석도 나옵니다.



(영상취재 : 양아타, 편집 : 오영택)