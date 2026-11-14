워싱턴은 '네 탓' 공방…실리콘밸리는 '감싸기'

<앵커>



젠슨 황 엔비디아 전 CEO의 사임 후폭풍이 이어지고 있습니다. 트럼프 행정부에선 이번 사태를 둘러싼 책임 공방이 가열되는 모양새입니다. 실리콘밸리 거물들은 "창업자를 함부로 바꿔선 안 된다"며 '젠슨 황 구하기'에 나섰습니다.



이강 기자입니다.



<기자>



젠슨 황이 물러난 다음 날, 베선트 미 재무장관은 방송에 나와 러트닉 상무장관을 공개 저격했습니다.



[스콧 베선트/미국 재무장관 : 미국 재무부와 국방부, 무역대표부, 그리고 국무부 장관은 몇 달 동안 문제의 메가스피드 업체를 수출 통제 명단에 올리는 것을 찬성했습니다. 그러나 결정권은 상무부가 가지고 있습니다.]



중국 스파이로 의심받는 앨리스 황의 메가스피드가 제재를 피한 건 상무부 탓이란 겁니다.



하지만 상무부에선 러트닉 장관은 "트럼프 대통령이 원하는 대로 했을 뿐"이라며 볼멘소리가 나옵니다.



야당인 민주당의 공세가 거세지는 가운데 트럼프 대통령이 오랜 측근인 러트닉 장관을 지켜낼지, 아니면 자신으로 향하는 비호 의혹을 끊어내려 희생양으로 삼을지 관심이 집중되고 있습니다.



[마크 캘리/미 상원의원(민주당) : 그(러트닉 장관)는 의회에서 진술하고 싶어합니다. 우리는 중국으로 넘어간 정보가 최종적으로 어떤 내용인지 알아봐야 합니다.]



워싱턴에선 책임 공방이 가열되고 있지만, 실리콘밸리에선 '젠슨 황 감싸기'가 한창입니다.



투자업체 창업자 나발 라비칸트는 자신이 세운 회사에서 축출됐다 복귀한 스티브 잡스(애플)와 트래비스 캘러닉(우버)을 언급하며 "창업자를 함부로 바꾸면 안 된다는 걸 못 배웠냐"고 목소리를 냈고 일론 머스크는 "맞는 말"이라고 화답하며, 젠슨 황 복귀 청원에도 서명하겠다고 밝혔습니다.



월스트리트저널은 테크 엘리트들의 젠슨 황 감싸기가 창업자 우상화와 업계의 도덕 불감증을 적나라하게 드러낸다고 꼬집었습니다.



(영상편집 : 김병직, 디자인 : 변다영)