"음주운전 말라"던 고경표, 만취해 청소차 '쾅'

<앵커>



배우 고경표 씨가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받아 경찰에 입건됐습니다. 고 씨가 과거 교통사고 예방 홍보대사로 활동하던 당시 "음주운전은 안 된다"고 당부했던 모습까지 소환되면서, 비판이 더 커지고 있습니다.



보도에 박세원 기자입니다.



<기자>



어둠 속에 도로 위를 달리던 검은색 SUV 한 대가 천천히 속도를 줄입니다.



곧이어 두 사람이 뒤쫓아 달려가고, 차는 골목길에 멈춰 섭니다.



SUV에서 모자를 쓴 운전자가 내려 이야기를 나누더니, 잠시 뒤 도착한 경찰이 음주 측정을 합니다.



오늘(14일) 새벽 3시 반쯤, 서울 마포구에서 배우 고경표 씨가 몰던 SUV가 청소차를 들이받았습니다.



고 씨의 혈중알코올농도는 0.15%로 측정됐습니다.



면허 취소 기준인 0.08%를 훌쩍 뛰어넘는 수치로, 실형 선고까지 가능한 수준입니다.



사고를 당한 청소차에는 작업자 두 명이 타고 있었는데, 다행히 크게 다치지 않은 걸로 전해졌습니다.



사고 당시 고 씨의 차량에 동승자는 없었던 걸로 확인됐습니다.



고 씨는 지난 2023년 도로교통공단의 교통사고 예방 홍보대사로 위촉돼 이렇게 당부했습니다.



[고경표/지난 2023년 3월(도로교통공단 유튜브) : 여러분 음주운전도 안 되고요, 과속 운전도 안 됩니다.]



하지만 3년 뒤 정작 본인이 만취 운전으로 사고를 낸 겁니다.



고 씨의 소속사는 "피해를 입으신 분들께 진심으로 깊이 사과드린다"며 "고경표 배우가 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"고 밝혔습니다.



현재 고 씨는 여러 예능 프로그램에 고정 출연하고 있고 공개를 앞둔 신규 프로그램들도 있어 방송가에도 비상이 걸렸습니다.



당장 다음 주 토요일 예정했던 팬 미팅은 취소됐습니다.



경찰은 고 씨를 일단 귀가 조치했으며, 추후 자세한 사건 경위를 조사할 계획이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김태훈, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 이종정)