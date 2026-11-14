"미국 못 가요?" 출발 직전 결항에 '발 동동'

<앵커>



사태의 여파는 우리나라에서도 이어졌습니다. 미국행 비행기가 떠날지 못 떠날지 모르는 상황이 이어지면서 승객들이 가슴을 졸여야 했습니다.



이어서 유수환 기자가 취재했습니다.



<기자>



오늘(14일) 아침, 인천 국제 공항.



출발 시간을 훌쩍 넘긴 항공편들 옆에, 붉은색 '결항' 표시가 연달아 나타납니다.



목적지는 미국 애틀란타, 보스턴, 뉴욕.



미국 전역에 내려진 항공기 이륙 중단 조치의 여파가 우리 승객들에게도 미친 겁니다.



[방재훈·이현수/미국행 항공편 이용객 : 위탁 수하물을 부치려고 왔는데, 이제 직원분께서 지금 미국 전산상에 문제가 있어서 수화물을 부칠 수 없다고 안내를 해 줘서, 기다려봐야 할 것 같습니다.]



오전 10시 전 출발 예정이었던 대한항공과 아시아나 항공편 네 편이 결항 안내됐고, 뒤이은 비행편에도 지연 표시가 붙었습니다.



또 미국에서 출발 예정이던 항공편도 막히면서, 한국으로 돌아올 예정이던 사람들은 SNS에 불안과 불만 섞인 글을 쏟아냈습니다.



분위기는 미국에서 시스템이 복구되고 항공 운항이 재개된 오전 10시 45분쯤 다행히 바뀌었습니다.



[대한항공 관계자 : 결항된 항공편이 있었는데, 지금은 다 정상 운영된다고 안내하고 있어요.]



결항으로 안내됐던 네 편이 다시 운항하는 걸로 변경되면서 늦게나마 승객들을 받기 시작했고,



[대한항공 관계자 : 지금 다 해제됐어요. 네, 들어오세요 고객님.]



그 이후 출발 항공편도 차례로 탑승을 이어갔습니다.



8시 40분 출발 예정이었던 뉴욕행 아시아나 항공편이 4시간 출발이 늦어지는 등, 출발과 도착을 합쳐서 총 52편이 지연되긴 했지만, 오후 들어서 모두 정상화됐습니다.



일부 항공사는 기다린 승객들에 식사 쿠폰을 제공했는데, 추가로 보상할지는 관련 규정을 검토해 결정할 예정입니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 김경연, 디자인 : 서승현)