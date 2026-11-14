4시간 넘게 막힌 미국 하늘길…세계 곳곳 혼란

<앵커>



미국에서 항공기 이륙이 4시간 넘게 전면 중단되는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 미 당국은 항공관제 시스템의 노후화를 원인으로 지목했습니다. 9·11 사태 이후 가장 긴 시간 동안 항공기 운항이 멈추면서, 주말을 앞둔 미국은 물론 세계 각지가 혼란을 겪었습니다.



오늘 첫 소식, 워싱턴에서 전병남 특파원이 전합니다.



<기자>



현지시각 13일 오후 3시 53분.



미국의 모든 하늘길이 갑자기 막혔습니다.



미 연방항공청이 전국 22개 항공로 교통관제센터 통신망에 장애가 발생했다며, 모든 공항에 이륙 중단 명령을 내린 겁니다.



[CNN 방송 : 모든 공항의 운항이 중단됐습니다. 모든 출발 항공기는 별도 통지가 있을 때까지 이륙 중단 상태를 유지해야 합니다.]



항공기 1만 5천여 편이 지연되거나 결항했고, 승객들은 공항과 기내에 발이 묶였습니다.



[수잔나 데이턴/미 메릴랜드 : 기장이 기내 방송으로 연방항공국에서 모든 항공기 운항을 중단시켰다고 발표했어요. 우리는 비행기에서 두 시간 정도, 정말 두 시간 동안이나 기다렸다가 내렸어요. 그 이후로 계속 공항에 있는 상황입니다.]



미국으로 향하는 캐나다와 유럽발 항공편까지 멈춰 서면서 혼란은 순식간에 국경 밖으로 번졌습니다.



9·11을 떠올리게 하는 상황에 사이버 테러 우려까지 제기됐지만, 당국은 서둘러 선을 그었습니다.



[마크웨인 멀린/미 국토안보부 장관 : 현재로선 이 사태가 미국에 대한 위협이란 징후는 없으며, 위협이라고 믿을 만한 이유도 없습니다.]



당국이 밝힌 원인은 '시스템 노후화'였습니다.



오래된 항공 교통 관제 시스템에 새 기술을 도입하며 과부하가 걸렸다는 설명입니다.



[션 더피/미 교통부 장관 : 데이터가 스위치와 라우터에 과부하 돼 작동이 멈췄습니다. 그래서 (항공 관련) 시스템을 종료시켰습니다.]



불안정한 예산과 20년 넘게 표류해온 관제 시스템 현대화 사업이 근본 원인으로 지목된 가운데, 당국은 최근 도입된 AI 기반 항공 교통 관리 시스템과의 연관성 여부도 조사하고 있습니다.



항공편 운항 중단 조치는 4시간여 만에 해제됐지만, 이렇게 취소되거나 출발이 지연된 비행기들이 대부분입니다.



[찰리 그린/미 시애틀 : 30분마다 운항 시간이 바뀌는 것 같아요. 그냥 30분씩 뒤로 미뤄질 뿐이에요. 제대로 된 업데이트가 없어요.]



로이터는 항공사들이 운항 일정을 정상화하는 데는 앞으로도 며칠이 더 걸릴 걸로 보인다고 전망했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 강윤정)