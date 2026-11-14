규제 풀기 직전 엔비디아 주식 매입…'이해충돌 논란' 휩싸인 트럼프

▲ 미 도널드 트럼프 대통령

트럼프 미국 대통령이 첨단 인공지능(AI) 반도체에 대한 수출통제를 완화하면서 직접 수혜를 보는 AI 반도체 선도기업 엔비디아의 주식을 사들였다는 보도가 나왔습니다.영국 가디언은 트럼프 대통령이 전임 조 바이든 행정부가 중국 등 동맹이나 우방이 아닌 국가로 향하는 첨단 반도체를 통제하려고 마련한 규제를 지난해 5월 폐기하기 직전에 엔비디아 주식을 매수했다고 현지시간 13일 보도했습니다.가디언이 인용한 반부패 단체 '디클랩토크래시'에 따르면 트럼프 대통령은 해당 정책 폐지를 며칠 앞두고 엔비디아 주식만 100만∼500만 달러(약13억3천만∼66억8천만원)어치 매입했습니다.트럼프 대통령은 당시 애플, 메타, 마이크로소프트 등 다른 정보기술(IT) 기업의 주식도 사들인 것으로 나타났습니다.바이든 정부는 정권 말인 2025년 1월 'AI 확산 프레임워크'(Framework for Artificial Intelligence Diffusion)라는 이름의 AI 반도체 수출통제 시스템을 마련했습니다.이 시스템은 전 세계 국가를 한국 등과 같은 동맹 및 파트너 국가, 일반 국가, 중국, 러시아, 북한 등과 같은 우려 국가로 등급을 나눠 구분하고, 등급에 맞춰 차별적으로 AI 반도체에 대한 수출 통제를 하는 방식입니다.이 규정을 시행하면 우려 국가에 해당하는 중국은 미국 기업의 반도체를 수입해 기술 격차를 좁히는 것이 어려워집니다.그러나 트럼프 행정부는 해당 규정이 미국 혁신을 저해하고 기업에 과도한 규제 부담을 안겨준다며 폐지 방침을 밝혔습니다.아울러 수십개 국가를 2등급 외교 관계 국가로 격하해 외교적 관계를 악화시킬 수 있다며 이를 폐지했습니다.가디언은 "만약 AI 확산 프레임워크가 시행됐다면 엔비디아는 자사의 최대 시장 중 하나인 중국에 제품을 판매하는 데 제약을 받았을 것"이라며 "트럼프 대통령이 규정 철회를 발표한 직후, 그리고 그가 주식을 매입한 직후 엔비디아 주가는 상승했다"고 말했습니다.가디언은 트럼프 대통령이 지난 2025년 12월 엔비디아가 중국에 H200 칩 판매하는 것을 허용하겠다고 밝힌 직후에도 엔비디아 주식을 최소 세 차례 매수했다고 전했습니다.황 전 CEO는 중국 간첩으로 의심받는 엘리스 황을 통해 엔비디아의 첨단 반도체를 중국에 대량으로 우회 수출하거나 엔비디아의 영업비밀이나 미국의 국가기밀을 유출했다는 의심을 삽니다.트럼프 대통령은 황 전 CEO와의 개인적인 친분이나 사적인 이해관계 때문에 이 같은 위험을 알면서도 방관한 게 아니냐는 논란에 휘말린 상탭니다.미국 의회를 내년부터 장악하는 야당 민주당은 트럼프 대통령과 황 전 CEO의 정경유착 의혹과 그 결과를 공식적으로 조사하기 위한 절차에 들어갔습니다.디클랩토크래시는 "미국은 중국 스파이 혐의자가 AI 기업 한 곳을 위해 백악관 정책을 조종한 방식을 논의하면서 트럼프 대통령이 부패에 빠져 전체 AI 산업의 기술을 중국에 넘기려고 한 것은 아닌지 반드시 진지하게 다뤄야 한다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)