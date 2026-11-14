남자배구 삼성화재, 대한항공 꺾고 연패 탈출

▲ 환호하는 삼성화재 선수들
삼성화재를 이끄는 토미 틸리카이넨 감독이 이전에 지휘했던 대한항공을 물리치고 연패에서 벗어났습니다.
삼성화재는 인천 계양체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 남자부 원정 경기에서 대한항공을 세트 점수 3대 1로 눌렀습니다.
삼성화재는 2승 2패, 승점 6을 기록해 대한항공을 5위로 끌어 내리고 4위로 올라섰습니다.
대한항공은 개막전 승리 후 3연패를 당했습니다.
틸리카이넨 감독은 2021-2022시즌 대한항공 감독으로 부임해 3년 내리 통합 우승을 달성하고 2024-2025시즌까지 사령탑을 지냈습니다.
대한항공과 결별 후 폴란드 리그로 돌아갔다가 명가 재건에 시동을 건 삼성화재의 러브콜을 받고 이번 시즌 V리그에 복귀했습니다.
틸리카이넨 감독의 요청으로 대한항공에서 삼성화재로 옮긴 베테랑 세터 유광우는 절묘한 볼 배급으로 승리에 앞장섰습니다.
삼성화재는 1대 1로 맞선 3세트 시작과 함께 중국 국가대표 공격수 출신의 아시아 쿼터 왕빈의 강서브로 주도권을 잡은 끝에 낙승을 거둔 데 이어 4세트에서는 중반 브라질에서 온 왼손 공격수 펠리피 호키와 미들 블로커 김준우의 연속 블로킹 3방으로 격차를 벌려 승점 3을 챙겼습니다.
키 212㎝의 장신 호키와 아웃사이드 히터 왕빈, 송명근 삼성화재 삼각편대는 대한항공의 공격 트리오를 힘에서 압도했습니다.
호키는 4세트 21대 16으로 달아나는 세 번째 백어택 득점을 내 백어택과 서브 득점, 블로킹 득점을 각 3개 이상 올리는 트리플크라운을 달성했습니다.
그는 후위 공격 4개, 서브 에이스 3개, 블로킹을 5개 올리며 26점을 퍼부었습니다.
왕빈은 강력하고 정확한 서브 에이스 2개와 민첩한 백어택 8방을 포함해 24점을 터뜨렸습니다.
송명근도 14점을 거들었습니다.
(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
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