남자배구 삼성화재, 대한항공 꺾고 연패 탈출

▲ 환호하는 삼성화재 선수들

삼성화재를 이끄는 토미 틸리카이넨 감독이 이전에 지휘했던 대한항공을 물리치고 연패에서 벗어났습니다.삼성화재는 인천 계양체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 남자부 원정 경기에서 대한항공을 세트 점수 3대 1로 눌렀습니다.삼성화재는 2승 2패, 승점 6을 기록해 대한항공을 5위로 끌어 내리고 4위로 올라섰습니다.대한항공은 개막전 승리 후 3연패를 당했습니다.틸리카이넨 감독은 2021-2022시즌 대한항공 감독으로 부임해 3년 내리 통합 우승을 달성하고 2024-2025시즌까지 사령탑을 지냈습니다.대한항공과 결별 후 폴란드 리그로 돌아갔다가 명가 재건에 시동을 건 삼성화재의 러브콜을 받고 이번 시즌 V리그에 복귀했습니다.틸리카이넨 감독의 요청으로 대한항공에서 삼성화재로 옮긴 베테랑 세터 유광우는 절묘한 볼 배급으로 승리에 앞장섰습니다.삼성화재는 1대 1로 맞선 3세트 시작과 함께 중국 국가대표 공격수 출신의 아시아 쿼터 왕빈의 강서브로 주도권을 잡은 끝에 낙승을 거둔 데 이어 4세트에서는 중반 브라질에서 온 왼손 공격수 펠리피 호키와 미들 블로커 김준우의 연속 블로킹 3방으로 격차를 벌려 승점 3을 챙겼습니다.키 212㎝의 장신 호키와 아웃사이드 히터 왕빈, 송명근 삼성화재 삼각편대는 대한항공의 공격 트리오를 힘에서 압도했습니다.호키는 4세트 21대 16으로 달아나는 세 번째 백어택 득점을 내 백어택과 서브 득점, 블로킹 득점을 각 3개 이상 올리는 트리플크라운을 달성했습니다.그는 후위 공격 4개, 서브 에이스 3개, 블로킹을 5개 올리며 26점을 퍼부었습니다.왕빈은 강력하고 정확한 서브 에이스 2개와 민첩한 백어택 8방을 포함해 24점을 터뜨렸습니다.송명근도 14점을 거들었습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)