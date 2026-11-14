KCC, SK 꺾고 4연승…허웅, 4쿼터서 '펄펄'

▲ KCC 허웅의 3점

프로농구 부산 KCC가 4쿼터 해결사로 나선 허웅 덕에 서울 SK를 물리치고 4연승을 달렸습니다.KCC는 부산 사직체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 홈 경기에서 SK에 75대 70으로 승리했습니다.4연승의 KCC는 9위에서 대구 한국가스공사, 수원 KT, 창원 LG와 공동 5위(6승 8패)로 점프했습니다.원정 3연패를 당한 SK는 4위(6승 5패)로 한 계단 내려갔습니다.KCC는 외국인 두 명이 뛴 2~3쿼터에 숀 롱과 루이스 킹이 대단한 집중력을 보이며 격차를 벌려 나갔습니다.롱은 3쿼터 6분여에는 SK 자밀 워니와 아이재아 힉스가 달라붙었는데도 무려 세 차례 연속 리바운드 끝에 골 밑 득점을 해냈습니다.SK는 그러나 3쿼터 중후반 KCC가 다소 무리하게 공격하는 틈을 타 안영준과 김낙현의 연속 득점과 최원혁의 3점 등으로 11점까지 벌어졌던 격차를 3점으로 좁히며 쿼터를 마쳤습니다.막판까지 이어진 접전에서 승부를 결정지은 건 허웅의 손끝이었습니다.허웅은 2분여에 멀리서 3점을 꽂아 KCC가 65EO 61로 앞서나가게 했습니다.이후 SK가 김낙현, 안영준의 득점으로 기어이 동점을 만들자 이번에도 허웅이 1분 18초를 남기고 동생 허훈의 어시스트를 받아 장거리 3점을 성공시켜 69대 66을 만들었습니다.허웅의 활약은 여기서 그치지 않았습니다.43초를 남기고는 과감한 돌파로 레이업 득점을 올리고, 함께 얻어낸 앤드 원 자유투도 득점으로 연결해 4점 차를 만들었습니다.SK가 파울 작전에 돌입하자 KCC 롱이 자유투 4개 중 3개를 성공시키며 승리를 지켜냈습니다.허웅이 3점 4개를 포함해 양 팀 최다 23점을 올리며 승리에 앞장섰습니다.무엇보다 4쿼터 넣은 3점 두 방이 결정적이었습니다.롱은 18점, 킹은 14점을 책임졌고, 허훈은 10점 4어시스트를 기록했습니다.창원체육관에서는 최하위 울산 현대모비스가 창원 LG를 접전 끝에 79대 78로 물리치고 4연패를 끊어냈습니다.현대모비스는 그대로 10위(4승 10패)에 머물렀고, LG는 공동 5위로 반 계단 내려갔습니다.오마리 스펠맨이 양 팀 최다 27점에 리바운드 10개를 잡아내며 현대모비스의 승리를 견인했습니다.특히 승부처였던 4쿼터에 홀로 8점을 책임졌습니다.LG는 2점 차로 뒤지던 4쿼터 종료 1.5초를 남긴 시점, 아치 굿윈이 자유투 2개 중 1개를 놓쳐 승부를 연장전으로 끌고 가지 못한 게 아쉬웠습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)