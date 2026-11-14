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"왜 불 질렀나" 질문에는…대피 돕던 경비원 끝내 사망

작성 2026.11.14 16:42 수정 2026.11.14 16:56 조회수
'14명 사상' 아파트 방화 40대, 영장실질심사 출석
▲ '14명 사상' 아파트 방화 40대, 영장실질심사 출석

자신의 신변을 비관해 아파트에 불을 질러 사상자를 발생시킨 혐의를 받는 40대 A 씨가 구속 전 피의자 심문을 받았습니다.

A 씨는 현주건조물방화치상 혐의로 오늘 오후 광주지방법원에서 열린 영장실질심사에 출석했습니다.

법정에 도착한 A 씨는 오후 2시쯤 호송차에서 내려 법정으로 이동하며 불을 지른 이유를 묻는 취재진 질의에 아무런 답변을 하지 않았습니다.

모자를 깊게 눌러쓰고 마스크로 얼굴을 가린 A 씨는 심사를 마친 후 호송차로 이동하는 동안 피해자에게 할 말이 없냐는 질문에 죄송합니다고 답했습니다.

A 씨는 지난 11일 오후 6시 33분쯤 북구 운암동 한 21층짜리 아파트 6층 세대 안에서 불을 내 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의로 긴급 체포됐습니다.

우울증 치료 전력이 있는 A 씨는 경찰 조사에서 죽고 싶어서 불을 냈다는 취지로 진술했습니다.

A 씨가 낸 불은 30분 만에 진화됐지만, 아파트로 들어가 각 세대 문을 두드리며 주민들에게 대피를 유도한 70대 경비원이 계단에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 사흘 만에 숨졌습니다.

이 밖에도 3명이 중상, 10명이 경상을 입고 병원으로 이송됐습니다.

경찰은 어제 1명이 사망하면서 A 씨에게 적용된 혐의를 현주건조물방화치사로 변경할 계획입니다.

북구청은 화재 현장에서 대피를 돕다가 숨진 70대 경비원에 대한 의사자 지정 신청을 시와 논의할 예정입니다.

A 씨에 대한 구속영장 발부 여부는 오늘 늦은 오후쯤 나올 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
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